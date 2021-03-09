Юные омичи станут лицами известного бренда!

Активные пользователи интернета помогли юным блогерам получить главный приз – участие в рекламной кампании Лужайкино. Голосование проходило в социальных сетях, четырех лидеров выбрали по наибольшему количеству лайков. Теперь каждый из них сможет с рекламного щита порекомендовать йогурт или молоко, как профессиональная модель. Для этого участники конкурса были приглашены на фотосессию, где получили интересный опыт работы перед камерой и подарочные наборы Лужайкино с продукцией и сувенирами. Баннеры с изображением победителей будут размещены на билбордах, каждый в районе проживания участника, чтобы друзья и одноклассники разделили радость победы.

По условиям конкурса нужно было снять короткий ролик-обзор на любую продукцию Лужайкино и выложить в соцсети для голосования с хештегом #люблюЛужайкино.

Участники проявили изобретательность, артистизм, с детской непосредственностью разыгрывали мини-представления, а родители активно поддерживали, осваивали видеомонтаж и первичную обработку видео. В роликах, присланных участниками, были фокусы, стихи, интересные факты о молоке, кефире. Ребята с интересом делились знаниями о пользе молочных продуктов.

«Я показывала фокус с молоком и йогуртом, - говорит победительница конкурса Злата Пахомова, - сначала у меня стояли стаканы с молоком и отдельно ягоды, затем я произносила волшебные слова, и происходило чудо, на столе оказывались йогурты Лужайкино».

Поощрять творчество и креативность среди своих потребителей стало отличительной особенностью торговой марки Лужайкино. В прошлом году компания организовала конкурс видеообзоров для подписчиков соцсетей, который вызвал активный отклик и показал, что можно не только приобретать продукцию, но и участвовать в различных проектах. Как и обещал производитель, в начале этого года вновь провели кастинг, по итогам которого были выбраны герои весенней рекламной кампании - юные любители йогуртов и молока.

«Не только представить качественный продукт, а увидеть своего потребителя - это еще один показатель открытости и честности производителя», - считают в компании. «Мы не просто выпускаем полезную продукцию, с бережной заботой выбирая поставщиков молока, сохраняя его натуральность за счет современного оборудования и экологичной упаковки, мы стремимся быть ближе к нашим потребителям. Ведь так приятно делиться тем, что нравится, чему доверяешь, со своими друзьями – отметил организатор конкурса.

«Так совпало, что сегодня у меня день рождения, и стало большим сюрпризом, что день начнется с фотосессии, а потом будет квест с друзьями, - поделилась победительница кастинга Даша Рула, - а главный подарок - баннер с моим изображением будет на улице города».

Молоко, как видим, способно приносить и пользу, и популярность!

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