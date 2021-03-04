«Мне уже все равно на тебя»: Омская школьница, пропавшая три дня назад, оставила прощальную записку

В своих последних перед исчезновением постах Лиза (на фото справа) обращалась к некой Кате.

Вот уже третьи сутки в Омске продолжаются поиски 14-летней Лизы Шульпиной. Девочка еще 2 марта отправилась в школу № 93, но на уроках ее так никто и не видел. Домой на улицу Аврорскую она тоже не вернулась. Как выяснила «Комсомолка», девочка уже однажды сбегала. Но тогда все закончилось благополучно.

– В тот раз она уходила к подруге. Говорила, что хотела с ней жить. Но подруга ее не приняла, и она две ночи провела в подъезде. Потом ее нашли, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» приятельница Лизы по школе. – Но в тот раз она хотя бы выходила на связь в соцсетях. Сейчас просто исчезла после 2 марта. Видимо, вытащила симку из телефона. И нигде ее, вообще, нет.

При просмотре страниц в социальных сетях Лизы в голову лезут самые плохие мысли. Личных фотографий – почти нет. Подруга рассказывает, что она не любила фотографироваться. Даже в ориентировке сейчас используется снимок, сделанный полицейскими, – когда Шульпину нашли в первый раз.

На странице школьницы в Instagram кругом картинки, аниме и разные статусы, понятные только самой Лизе.

– А зачем? – пишет пропавшая у себя на странице 6 февраля.

– Все, пока, – разместила она у себя на стене 18 февраля.

– Вика – няшка, – продолжает девочка уже 21 февраля.

Особенно активной ее страничка становится в последние три дня перед исчезновением. Лиза размещает сразу три фотографии с различными фильтрами. На одном из них – картинки из поцелуев.

В последние несколько дней не любившая раньше фотографироваться Лиза выложила сразу несколько похожих снимков. Фото: Instagram.com

В последний раз перед исчезновением на свои страницы в соцсетях девочка заходила как раз днем 2 марта. Тогда же девочка оставила статусы, которые всерьез напугали ее друзей. В «ВК» Лиза написала: «3 марта пока хихи». В Instagram: «Очень сильно жду 3 марта». При этом к одному из статусов прикреплен значок в виде радуги. А в качестве места работы у Лизы указала весьма специфическая группа, где размещают фотографии целующихся девочек. Очевидно, что в последнее время она испытывала какие-то очень сильные душевные переживания.

– Зачем становиться близким человеком, а потом все разрушать? – написала пропавшая девочка в последнем посте, обращенном некой подруге Кате. – Мне уже все равно на тебя.

Как стало известно «Комсомолке» перед своим исчезновением Лиза оставила дома прощальную записку. Родные пропавший обратились в соцсетях ко всем неравнодушным омичам с просьбой помочь в ее поисках. Тем, кто поделится ценной информацией, обещают вознаграждение.

В связи со всеми этими событиями по факту безвестного исчезновения подростка в Следственном комитете региона возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Тем временем, сформировано уже 6 поисковых групп, которые сейчас ищут пропавшую девочку.

Девочка уже уходила из дома. Это ее фото, видимо, и сделано как раз тогда полицейскими.

Приметы Лизы: рост 170-173 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Была одета в черную шапку с большим помпоном, черный полушубок из искусственного меха с капюшоном, серые брюки и темные ботинки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по т.: 79-24-02, 102, 112, 02.