Созданы 6 поисковых групп: В Омске третьи сутки не могут найти пропавшую девочку

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по т.: 79-24-02, 102, 112, 02.

В Омске продолжаются поиски 14-летней Елизаветы Шульпиной. На данный момент про обстоятельства ее исчезновения известно немного. Днем 2 марта девочка ушла в школу. С тех пор близкие не знают, где она находится.

– В поиске 14 летней омички задействованы сотрудники уголовного розыска, оперативно-сыскного отдела, инспекции по делам несовершеннолетних, ориентированы экипажи ДПС и ППС, привлечены участники омских поисковых отрядов, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сформировано 6 поисковых групп. В настоящее время полицейские проверяют места возможного появления девочки, крупные супермаркеты, обходят улицы Центрального округа.

Приметы Лизы: рост 170-173 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Была одета в черную шапку с большим помпоном, черный полушубок из искусственного меха с капюшоном, серые брюки и темные ботинки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по т.: 79-24-02, 102, 112, 02.