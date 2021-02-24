Сейчас много говорят о том, что программу льготной ипотеки надо отменить. Как вы оцениваете ход этой программы в Омской области? Есть ли какие-то механизмы, чтобы сделать покупку жилья доступной?Льготная ипотека простимулировала покупку квартир в новостройках. Для многих эта программа стала возможностью купить свое первое жилье, приобрести квартиру просторнее или в более престижном районе. Но спрос, созданный госпрограммой, скорее дополнительный, чем компенсирующий. Продление программы господдержки позволит спросу на новостройки сохраниться на высоком уровне.Особенностью нашего региона является высокая стоимостью жилья на первичном рынке и дефицит предложения. Объем строящегося жилья на первичном рынке региона все последние годы сокращался, а стоимость квадратного метра показывала рост. Поэтому даже, если заемщики изначально ориентируются на новостройки, после получения решения банка и периода поиска подходящего жилья, нередко они меняют свой ориентир и подбирают жилье из вторичного фонда.В Райффайзенбанке можно так представить соотношение различных программ ипотеки: 20% кредиты на новостройки (в том числе по госпрограмме), 30% кредиты на вторичный рынок, 45% рефинансирование. Остальная часть – это кредиты под залог недвижимости или займы на коттеджи.Хочу купить квартиру в ипотеку. С чего надо начинать поиск – с выбора банка или квартиры?Выбирать квартиру без понимания суммы, на которую можешь рассчитывать, конечно, не получится. Мы рекомендуем в первую очередь обращаться в банк. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня, а предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев. Если необходимо проконсультироваться подробнее, то это можно сделать в любом отделении банка. Так вы будете точно знать одобренный банком кредитный лимит, и поиски подходящего жилья будут эффективнее.Выгодно ли гасить ипотеку досрочно?Все зависит от срока ипотеки и периода, в котором планируется досрочное гашение. Проще всего обратиться к специалисту банка – через чат мобильного приложения или чат на сайте с просьбой рассчитать переплату при вашем конкретном случае.Досрочно погасить ипотечный кредит или оформить частичное досрочное погашение, а затем рассчитать новый график платежей можно легко и просто в мобильном приложении банка.Мой банк предлагает мне рефинансировать ипотечный кредит. Имеет ли смысл — это делать?Если ставка вашего кредита отличается от нового предложения на 1,5-2%, то рефинансирование чаще всего выгодно. Мы рекомендуем не только просить рассчитать новый ежемесячный платеж, но и заранее узнать обо всех возможных затратах (страхование, какие-то комиссии нового банка), а также узнать конечную переплату по новым условиям.За год с июня 2019 по август 2020 ключевая ставка упала на 3,75 п.п. Сейчас к нам обращаются клиенты, которые оформляли ипотеку под 10-11% в 2019 году. В Райффайзенбанке традиционно высок процент рефинансирования в ипотечных выдачах, поскольку мы предлагаем выгодные условия для снижения долговой нагрузки без вреда для кредитной истории. Доля рефинансирования в ежемесячных выдачах составляет порядка 45%.Я взяла квартиру в ипотеку пять лет назад, а теперь моя жизнь складывается таким образом, что мне надо переезжать в другой регион. Как быть с ипотечным кредитом?Переезд не препятствие. Если ваш переезд временный, и вы заинтересованы в сохранении квартиры, то можно просто продолжить оплачивать кредит. Сейчас это легко делать в мобильном приложении банка из любой точки мира без дополнительных расходов.Если ваш переезд постоянный, то вы можете продать квартиру. Покупатель может приобрести квартиру как за собственные средства, так и с помощью ипотечного кредита. В Райффайзенбанке есть программы, позволяющие провести сделки безопасно и комфортно для всех сторон, даже если квартира находится в залоге у банка.Как правильно надо страховать ипотечную квартиру – на всю сумму или на сумму кредита?Достаточно застраховать недвижимость на сумму кредита, увеличенную на 10%. Самостоятельно, без привязки к ипотеке, застраховать квартиру можно на любую сумму. В нашем банке есть привлекательные предложения как по ипотечному страхованию, так и по страхованию жилья от непредвиденных ситуаций.Я хочу купить квартиру в ипотеку в Краснодаре, а живу в Омске. В какой банк нужно обращаться в Краснодарский или Омский?Вы можете выбрать любой удобный для вас вариант. Как правило, клиенты обращаются в офис банка по месту жительства, а квартиру подбирают в другом регионе дистанционно или однажды выезжая на осмотр жилья. Таких сделок у нас было особенно много в прошлом году – клиенты приобретали жилье на юге России, в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, выезжать на место нахождения новой квартиры им даже не пришлось, сделку провели полностью онлайн.Какие проценты сейчас являются средними. Выше какой ставки не рекомендуется брать ипотеку (дорого)?У разных ипотечных программ ставки отличаются. То есть, если вы планируете взять льготную ипотеку с господдержкой – это одни условия, а если «вторичку» – это другие, также действует «детская ипотека» для семей с двумя детьми – здесь третьи условия. Поэтому я бы не рекомендовала ориентироваться на такой показатель, как средняя ставка. Она вычисляется путем сложения всех льготных программ со стандартными. На мой взгляд, надо понять по какой программе будете кредитоваться конкретно вы и искать наиболее выгодное предложение на рынке. Важно также, что при выборе того или иного банка надо обращаться внимание не только на ставку, но и на удобство обслуживания, возможность бесплатного досрочного закрытия ипотеки и т.д.Нужно ли подтверждение официальной работы, если я работаю не официально, на фрилансе, я не смогу взять ипотеку?Получить ипотечный кредит могут клиенты, работающие по найму. Потребуется предоставить справку 2НДФЛ или по форме банка, а также копию трудовой книжки.На форс мажорный случай (типа пандемии) предусмотрены ли уступки для людей: отсрочка платежа или ипотечные каникулы? Что для этого нужно?Да, конечно. В период пандемии у нас действовала как собственная программа поддержки клиентов, так и государственные кредитные каникулы. В случае любых сложностей с уплатой кредита необходимо обратиться в банк и вместе искать наиболее комфортное решение проблемы.После пандемии не изменился перечень необходимых документов для ипотеки?Нет, мы не меняли требования по документам для оформления ипотеки.