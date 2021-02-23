Сегодня стало известно, что накануне в центре Омска на людей с крыши торгового центра \\"Герцен-плаза\\" упал снег. Все произошло около центрального входа в магазин 22 февраля днем.Пострадавшими оказались 41-летняя омичка и ее 8-летняя дочь. Они пришли на выставку робототехники и немного задержались у входа, рядом с огороженной зоной, видимо, чтобы побеседовать со знакомыми. Именно в этот момент снег и упал на людей. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области, женщина получила рассечение кожи головы. Медикам пришлось наложить швы, но больше жизни омички ничего не угрожало и ее отпустили домой. К счастью, маленькая девочка не пострадала.- Следственные органы Следственного комитета России по Омской области по данному факту начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица из числа сотрудников обслуживающей здание организации, - сообщили в пресс-службе ведомства.Свою проверку уже начали и в прокуратуре. Там проверят соблюдение правил благоустройства владельцами торгового центра и действия администрации Центрального округа по контролю за их соблюдением.А омичам напоминают о том, что чем ближе весна, тем больше опасность схода снега и падения сосулек с крыш высотных зданий. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше по возможности надолго не задерживаться вблизи строений, с которых может упасть снег.