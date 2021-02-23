В центре Омска на прохожих свалился снег с крыши торгового центра

Снег упал на омичей у входа в ТЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как стало известно накануне, 22 февраля, в самом центре Омска на прохожих обрушилась глыба снега. Все произошло у ТЦ "Герцен-плаза". С покатых окон там упали кучи снега, которые попали на двух омичей. Они оперативно были доставлены в больницу и сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данному факту уже начали проверку в прокуратуре. В ведомстве оценят соблюдения правил благоустройства владельцами ТЦ, и проверят деятельность администрации района по контролю за соблюдением этих мер. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, меры прокурорского реагирования будут приняты после окончания проверки.