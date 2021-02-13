Юлия и Александр Погиба жили в поселке Дачный под Омском. Начиная с 2014 года женщина рожала, практически не переставая. Впрочем, воздерживаться от спиртного и она, и отец ребятишек считали излишним.На момент, когда история этой семьи прогремела на всю страну, у супругов было уже пятеро детей. Причем младший – еще грудничок. Родители периодически «отдыхали» от своего многочисленного потомства, уходя в загул и бросая детей одних дома на несколько дней – иногда даже без еды. При этом опека, судя по тому, как долго все тянулось, просто закрывала на происходящее глаза.Все вскрылось 8 мая после того, как тревогу забила неравнодушная соседка. Женщина буквально порвалась в «нехороший» дом и стала свидетельницей жуткой картины. На кровати среди грязного тряпья сидела двухлетняя дочь маргиналов. По лицу малышки расплылся такой большой синяк, что она даже не могла открыть глаза. При этом на девочке даже не поменяли одежду. Она была в кофточке, залитой собственной кровью и несколько суток пролежала без элементарной помощи.Соседка сняла все это на видео и обратилась в правоохранительные органы. Во время следствия выяснилось, что горе-родители в очередной раз ушли в загул. Вернувшись домой после попойки, мамаша увидела, что дочка упала с двухярусной кровати и сильно разбилась. Вместо того, чтобы пожалеть девочку, Юлия Погиба стукнула ее по голове. От удара ребенок снова упал, сильно ударился головой о стену.Малышку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее множественные ушибы и ссадины, а также черепно-мозговую травму.Александра и Юлию Погиба судили. Накануне им вынесли приговор.– По инициативе следствия обвиняемые лишены родительских прав, дети переданы в приемные семьи, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Приговором суда Юлии Погиба назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, ее супругу - 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда.Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника органов опеки, не предотвратившие продолжительное истязание детей, хотя семья уже давно состояла на учете как неблагополучная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Многодетную омичку, обвиняемую в истязании 3-летней дочери, отправили в СИЗО на время следствияИзбитый до полусмерти ребенок несколько дней лежал дома без помощи врачей. Далее...«Не бил, а так успокаивал»: Омич, дочь которого нашли избитой до полусмерти, рассказал о методах «воспитания» семьиИзначально многодетные горе-родители пытались свалить вину на 1,5-годовалую дочь, заявив, что это она нанесла такие травмы старшей сестренке Далее...