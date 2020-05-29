Многодетную омичку, обвиняемую в истязании 3-летней дочери, отправили в СИЗО на время следствия

10 мая 3-летнюю Таню с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами привезли в больницу на скорой. Выяснилось, что такие увечья малышка получила еще за два дня до этого, но она так бы и продолжила мучиться без помощи медиков, если бы не забившие тревогу соседки.

Женщины заметили, что девочка из многодетной семьи Мышкиных (имя и фамилия изменены) давно не показывается на улице. Зайдя к ним в дом, они увидели страшную картину. Таня была в футболке, залитой собственной кровью – за двое суток родители даже не удосужились ее переодеть. А на лице малышки расплылся огромный синяк. Кроме того, она была истощена.

Фото: скриншот с видео («Первый канал»)

Мать девочки попыталась все свалить на младшую дочь. Женщина заявила, что Таню избила 1,5-годовалая сестра. Но эксперты пришли к выводу, что маленький ребенок просто не способен нанести удары такой силы.

Сейчас девочка находится уже в безопасности.

После этой истории в отношении родителей возбудили сразу три уголовных дела. Как рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова, в пятницу, 29 мая, в Омском районном суде определяли меру пресечения для матери. На время расследования женщину отправили в СИЗО на два месяца. В случае необходимости этот срок продлят.

Тем временем маленькая Таня, как и другие четверо детей Мышкиных, изъята из семьи. Девочка сейчас находится в больнице и уже начала идти на поправку.