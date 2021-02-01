Шнуровал берцы белыми шнурками, чтобы знали, что он уже убивал: Убийца омского футболиста Егора Дробыша арестован до 27 марта

Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца. Фото: Анна МИКУЛА

На минувших выходных в Омске задержали подозреваемых в нападении на двух молодых людей, в результате которого один из них погиб, а второй выжил, но получил серьезные ранения. Трагедия разыгралась ночью 27 января около полуночи. Бывший футболист "Иртыша" Егор Дробыш и его друг Виталий Романчук возвращались из магазина домой, когда их заметили двое незнакомцев.

Нападавшие планировали забрать пакет с пивом и деньги, но все пошло не по плану. Один из нападавших, Георгий Легачев, от чьей руки и скончался молодой футболист, по одному разу ударил каждого из приятелей ножом. Егору попал в сердце, а Виталию в грудь, пробив легкое. На суде он заверил, что не планировал убивать молодых людей. Они показались достойными соперниками, поэтому убивать их не хотел, а планировал нанести телесные повреждения, отметил Легачев.

Долгое время считалось, что свидетелей в деле о нападении нет, но позже выяснилось, что убегающих от преследования друзей все же видели припозднившиеся прохожие. Их нашла полиция и они рассказали, что действительно видели раненных друзей той ночью.

- Смотрю, навстречу бегут два раненых парня. Я пытался поднять одного. Он вставал, но снова падал, - рассказал один из свидетелей о встрече с пострадавшими.

Появились показания и бывшего соседа Легачева. С ним они познакомились случайно. В дружеской беседе подозреваемый откровенно рассказал, что 10 лет назад уже был судим. Действительно, в 2012 году уже был судим за убийство по предварительному сговору. Тогда Легачев получил 10 лет тюрьмы, но освободился условно досрочно по смягчающим обстоятельствам. С тех же времен у Григория остался непогашенный иск на 300 тысяч, которые он не выплачивает, объясняя тем, что на это у него нет денег. После досрочного освобождения Легачева прошло меньше года, но он снова оказался на скамье подсудимых и снова за совершение тяжкого преступления.

- Он рассказывал, что 10 лет назад уже убивал, поэтому и шнурует берцы белыми шнурками. Это такой знак. Чтобы другие знали, - уточнил бывший сосед Легачева.

В суде Легачев держался уверенно и общался только со своим адвокатом. Отвечать на вопросы судьи ему все же пришлось. Оказалось, что у Легачева есть семья, но с женой они не расписаны официально. Как рассказал сам задержанный, именно из-за них он не вернулся после освобождения в Краснодарский край, где постоянно зарегистрирован.

- Я не поехал к родителям домой, потому что хотел наладить отношения с женой и ребенком. Я и последние дни провел с дочерью, решил сделать это, пока еще есть время, - рассказал Григорий.

Первым рассказывать подробности случившегося стал приятель Легачева, с которым они в тот вечер преследовали друзей. Внимание отморозков привлек телефон Виталия, друга погибшего. Нож был у Георгия. В момент убийства, утверждает соучастник, он просто побежал следом за другом. В том, что именно Легачев напал на приятелей нет сомнений. Одна из камер видеонаблюдения запечатлела, как Георгий уже после нападения вытирает раскладной нож от крови и прячет в карман.

На основании представленных следствием доказательств, суд принял решение заключить Георгия Легачева под стражу на два месяца, то есть до 27 марта. У следователей есть 10 дней с момента задержания, чтобы предъявить официальные обвинения задержанному, иначе его придется отпустить.

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