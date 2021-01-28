«С 1 февраля открываются фудкорты в ТЦ, с 12-го – ночные рестораны»: Итоги оперштаба по коронавирусу в Омске

В Омске снова открываются фудкорты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 28 января, в областном правительстве состоялся новый оперштаб по коронавирусу. Напомним, накануне региональное Управление Роспотребнадзора обнародовало свою позицию. В ведомстве сообщили, что считают дальнейшее смягчение ограничительных мер преждевременным. Тенденция к снижению заболеваемости в регионе пока еще очень неустойчивая.

Посовещавшись сегодня, участники оперштаба пришли к выводу о допустимости некоторых послаблений для омичей. Прежде всего это касается заведений общепита.

С 1 февраля разрешат работу фудкортов в торгово-развлекательных центрах. С 12-го при соблюдении санитарных требований смогут работать по ночам рестораны и кафе.

Кроме того, 1 февраля разрешается проведение соревнований регионального и муниципального уровня. С 15 числа разрешается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях (до 50% наполняемости площадки).

Разумеется, режим полной готовности решено продлить – пока еще рано говорить даже о выходе на плато и не исключены новые скачки заболеваемости ковидом.

– Принимаем предложение Роспотребнадзора продлить режим повышенной готовности, масочный режим и предписание о самоизоляции лиц группы 65+ до 1 марта, – озвучил итоги оперштаба губернатор Александр Бурков.