Глава омского минздрава спрогнозировал новый рост заболеваемости ковидом

Подъем заболеваемости коронавирусом возможен в феврале. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Мураховский дал первое интервью в должности министра здравоохранения региона. В первую очередь ему пришлось решать проблему в очередями из скорых на томографию и нехваткой мест в ковидных больницах.

– В конце ноября – декабре прошлого года мы проведи ряд серьезных организационных мероприятий, которые касаются госпитализации и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, – сказал Мураховский в эфире ГТРК «Иртыш». – Сегодня, если мы видим и скорая помощь это понимает, что состояние пациента утяжеляется и ситуация неотложная, он сразу поступает в ковидный центр. Все эти катания по городу по всем КТ мы прекратили. Кроме того, у нас есть амбулаторные центры, куда пациенты могут прийти и пройти необходимое обследование, и из этого центра в случае необходимости мы тоже госпитализируем.

На данный момент свободно 45% ковидных мест в больницах – это 3670 коек, сообщил министр. Кроме того, число выздоровевших пациентов с коронавирусом, наконец, стало превышать число заразившихся за сутки. Впрочем, пока это длится всего пять дней, и делать какие-то выводы из этих цифр преждевременно. Не исключает Александр Мураховский и новый скачок заболеваемости, связанный с сезонным фактором. Подъем заболеваемости острыми вирусными инфекциями, в том числе ковидом возможен уже в феврале.