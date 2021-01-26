«Не могла попросить детей промыть рану, потому что удар нанес их отец»: Экс-жена капитана «Авангарда» Емелина рассказала о жизни с ним

О разводе Валентины и Алексея Емелиных стало известно в феврале 2020 года. Фото: instagram.com

О своем болезненном разводе с капитаном омского хоккейного клуба «Авангард» Алексеем Емелиным его бывшая жена Валентина рассказала на своей странице в соцсетях уже давно. С тех пор пара, прожившая вместе 18 лет, продолжает судиться из-за денег на содержание троих совместных детей. И вот, судя по всему, суд принял сторону известного хоккеиста. Его бывшая жена написала новый пост.

– В браке, я сильно изменилась, потому что обстоятельствам не могла не подчиняться, – рассказывает Валентина Емелина. – Когда ты веришь и доверяешь тому кто тебя, кажется, делает счастливой, не можешь реагировать по-другому. Тебя будто затягивает в тягучее болото. Но тем не менее я оставляю счастье в том, что смогла родить и немножко вырастить моих малышек! Могла не думать о материальных проблемах, и это его медвежья заслуга. Он был моим океаном, который я нарисовала себе, и в нем в последствии утонула. Я занималась детьми, когда он «выстрелил» мне в спину, рана кровоточила... хотелось промыть ее и продезинфицировать, чтобы она затянулась быстрее, но руки не дотягивались, а попросить детей стыдно было, потому что удар нанес их отец. Вот с чем я ассоциирую его поступок. В какой-то момент, он понял, что я стала скучной для него и моей беспомощностью можно было манипулировать. Он думал, что ему все сойдет с рук, но что-то пошло не так!

Напомним, о расставании Алексея и Валентины Емелиных стало известно в феврале 2020 года. Хоккеист нашел девушку моложе себя и вскоре на ней женился.

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– Разведись с мужем, чтобы узнать его истинное лицо... Что там? Красивый, семейный, тихий, спокойный? Чудесно! Есть обратная сторона медали, – пишет Валентина Емелина. – Когда ты живешь с человеком 18 лет, ты думаешь, что знаешь его, знаешь его сущность, доверяешь. Но спустя время до меня доходят слухи, что какая-то невероятная, обольстительная, воспитанная девочка прекрасно себя позиционирует. А как она появилась в жизни капитана Емелина?! (Далее...)