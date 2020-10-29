«Обольстительнная девочка вскружила ему голову»: Экс-жена капитала «Авангарда» рассказала о разводе после 18 лет брака

Валентина Емелина рассказала, что развелась с мужем ещё в феврале. Фото: instagram.com

Бывшая жена капитана «Авангарда» Алексея Емелина написала сразу два поста на своей странице в Instagram о разводе с мужем. Пара распалась после 18 лет брака, и Валентина рассказала о причинах случившегося.

– Разведись с мужем, чтобы узнать его истинное лицо... Что там? Красивыи , семеи ныи , тихии , спокои ныи ? Чудесно! Есть обратная сторона медали, – пишет Валентина Емелина. – Когда ты живешь с человеком 18 лет, ты думаешь, что знаешь его, знаешь его сущность, доверяешь. Но спустя время до меня доходят слухи, что какая-то невероятная, обольстительная, воспитанная девочка прекрасно себя позиционирует. А как она появилась в жизни капитана Емелина?! Не осведомленная совсем его личнои жизнью влетела, снесла голову, а теперь царствует, перешагивая через слезы трех маленьких детеи , которые жили папои , которые ждали его, любили. Жена, которая тащила избушку на клюшке в любую точку мира, оберегая его. А теперь, оказывается, я жена, с которои у него плохие отношения, и вообще он со мнои не живет уже давно. А давно – это сколько, если последнеи его дочери было два года тогда, когда его отношения с этои невесомои леди уже перешли грани. Все интервью и «Википедия» трещали о статусе «женат, имеет трех дочерей», «воспитанную» девочку они не пугали! А статус хорошего капитана и просто хорошего человека Емелину важнее, чем его дети, как оказалось.

Также многодетная мать сообщила, что сейчас живет с дочерьми в Канаде и планирует создать канал на YouTube, где будет рассказывать о своей жизни.