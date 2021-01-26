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«Небольшая температура и недомогание»: Что говорят о вакцине омичи, которым поставили «Спутник V»

Врачи рассказали, как организм переносит этот препарат
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Некоторые сибиряки вообще ничего не почувствовали после прививки.

Некоторые сибиряки вообще ничего не почувствовали после прививки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже около 6 тысяч омичей привились новой вакциной «Спутник V». И вакцинация населения в регионе продолжается. Работают специальные пункты при больницах. Как рассказали в минздраве, прививка делается в два этапа. Сначала вводят безопасный вирус, при борьбе с которым организм пациента начинает вырабатывать иммунитет. Через 3 недели человеку ставят препарат на основе другого аденовируса. Он обеспечивает организму дальнейшую защиту.

Омичи, которые уже поставили себе вакцину от коронавируса, рассказали об ощущениях. Реакция организма на препарат бывает разная. У одних проявляется недомогание и температура, другие - вообще ничего не чувствовали. Но врачи уверяют: неприятные симптомы быстро проходят через день - два.

Медсестра БСМП-1 Юлия Стогул работает в больнице, поэтому она из группы риска. Но признается, перед получением вакцины сильно волновалась.

- Самочувствие было в норме, если не считать, что к вечеру поднялась небольшая температура. Спустя три недели, как и положено, я поставила вторую прививку. Также никаких особых изменений в самочувствии не заметила, лишь небольшая температура вечером первого дня. Физически ничего не изменилось, а эмоционально напряжение спало, - рассказала медсестра Юлия Стогул.

65-летний учитель Крутинской школы Владимир Савочкин в силу возраста и своей работы тоже имеет все показания к вакцинации. Он заявил, что в страшилки из интернета, которые рассказывают про «Спутник V», он не верит. Педагог говорит, что доверяет врачам.

- Жизнь доказывает, что коронавирус – страшная инфекция. Я - работающий пенсионер, мне 65 лет. И когда нам предложили пройти вакцинацию, я сразу же согласился, - рассказал Владимир Савочкин. – За первой прививкой мы ездили в Называевск. Там в поликлинике нас и врач осматривал, и укол там же делали. Все нормально. Уже подходит время вторую вакцину ставить.

На этой неделе партия вакцины поступит в сельские больницы. Выезжать за пределы своих районных центров в Омск сибирякам больше не придется.

КОМПЕТЕНТНО

«Человек с прививкой точно перенесет болезнь без осложнений»

Эпидемиолог Городской больницы №1 имени Кабанова Иван МЕЛЬНИКОВ:

- Смысл вакцинации в том, чтобы не только защитить конкретного человека от заболевания, но и повысить уровень коллективного иммунитета населения. Мутация вируса - это неизбежный процесс, который способствует его выживаемости в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. После проведения вакцинации иммунная система будет узнавать вирус, так как мутация полностью его не изменяет, и направлять все силы на борьбу с ним. Можно провести аналогию с вирусом гриппа, который тоже мутирует. Но человек, получивший прививку, гарантированно перенесет болезнь без осложнений и избежит летального исхода.

Напомним, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная : сначала вводят безопасныи вирус, в ответ организм начинает вырабатывать иммунитет , через 3 недели ставят препарат на основе другого аденовируса, которыи и обеспечит организму длительную защиту.

После введения препарата могут быть побочные эффекты - боль в мышцах, слабость, болезненность в месте укола, температура. Спустя сутки все неприятные симптомы проходят.

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