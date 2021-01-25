Почти 6 000 омичей уже получили вакцину «Спутник V»

Крупная партия вакцины поступит в Омск в феврале. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжается вакцинация населения в Омской области. Пока о массовой вакцинации говорить преждевременно. Причин этому две: регион получил в начале года лишь небольшую партию «Спутник V». Да и сами омичи пока не спешат в пункты, где проводится вакцинация. Многие относятся настороженно к российскому препарату. Именно поэтому «Комсомолка» ответила на самые частые вопросы, которые задают сибиряки по поводу данной прививки.

На данный момент вакцинировано почти 6 000 омичей. Как сообщает региональный минздрав, в феврале ожидается поступление новой более крупной партии «Спутник V». Омская область получит около 80 тысяч доз вакцины.

- 5 923 жителя Омска и Омской области привились от коронавируса. Из них 1 738 человек уже получили и второй компонент вакцины «Спутник V». В ближайшее время в регион поступит большая партия препарата, которая будет распределена по поликлиникам города и центральным районным больницам, - говорится в официальном сообщении минздрава. - Практически все учреждения завершили процесс установки соответствующего морозильного оборудования. Министерство здравоохранения Омской области

Добавим, что первые омичи, поставившие прививку уже поделились своими ощущениями. Сибиряк рассказал: в первый день чувствовал себя совершенно нормально. А вот на вторые сутки появилась сильная слабость и ломота в теле. Но врачи уже заверили горожан: данная реакция на введение препарата «Спутник V» является совершенно нормальной.