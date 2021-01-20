«По этому уроду давно тюрьма плачет!»: «Омский педофил» уже не в первый раз нападает на девочек возле школы

Николай всю жизнь прожил на севере Омской области и пугает подписчиков местной экзотикой.

ЧП случилось в поселке Большеречье на севере Омской области. 24-летний местный житель пробрался в школу и прямо посреди дня напал на 10-летнюю девочку. Извращенец зажал ребенка между дверями на выходе из школы и полез под юбку. На крики прибежали находившиеся в учебном заведении взрослые, нападавшего удалось задержать.

«Комсомолка» узнала подробности об этом молодом человеке. Известно, что в 2017 году Николая Г. судили за ограбление пенсионерки. В момент нападения извращенец пытался домогаться и пожилой дамы. Потерпевшая рассказала, что парень хватал ее за ягодицы.

Пообщались мы и с двумя девушками из Большеречья, которые знают Николая Г. с детства.

– По этому уроду тюрьма давно плачет, – рассказывает одна из наших собеседниц. – Я не удивлена тем, что он натворил. Он и меня с моей подругой возле школы так же подкарауливал. Мне тогда было 15 лет, подруге 17-ть. Подошел, достал нож и начал приставать. Но нас, к счастью, было двое. Мы смогли от него отбиться и убежать в соседнюю школу. Потом он еще несколько раз нас выслеживал. Он психически больной, мне кажется.

Судя по всему, подозреваемый в нападении на школьницу, работает охранником.

Другая девушка рассказывает примерно то же самое:

– Он в первом классе со мной начинал учиться в Большереченской школе № 2, – говорит наша собеседница. – Потом остался на второй год. Ну и, насколько я знаю, не один раз оставался. Он всегда странненький был, молчаливый. Школу он так толком и не окончил. Сейчас, вроде бы, работает вахтами на севере – охранником.

На своей странице в соцсетях Николай Г. указал, что женат. Также, судя по всему, он очень гордится своим армейским прошлым и тем, что служил в ВДВ. В Следственном комитете по Омской области уже начали проверку по факту его недавнего нападения на школьницу. Любвеобильному сельчанину грозит новый срок в колонии.

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В региональном Следственном комитете уже начали проверку этого ЧП. Также отморозку предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана. (Далее...)