ЧП произошло в поселке Большеречье на севере Омской области. Дикость этой истории в том, что педофил напал на ребенка прямо в школе посреди белого дня.24-летний местный житель Николай Г. зачем-то пробрался в учебное заведение, там присмотрел 10-летнюю девочку. Извращенец поджидал ее в тамбуре на выходе. Он зажал ребенка между дверями и полез под юбку.К счастью, малышка оказалась неробкого десятка и подняла шум. На крики прибежали находившиеся в школе люди. Они спугнули нападавшего, но Катя (имя потерпевшей изменено) хорошо его запомнила и смогла подробно описать силовикам, как он выглядит.Мужчину уже задержали. Завтра, 20 января, ему определят меру пресечения на время расследования. Не исключено, что сельчанина отправят в СИЗО или под домашний арест.«Комсомолка» выяснила, что Николай родился и всю жизнь прожил в Большеречье. Сейчас он перебивается заработком вахтами. Судя по фото на его странице. работает он охранником. Там же указано, что мужчина женат. На одном из снимков он запечатлен с супругой и каким-то ребенком. Однако уже установлено, что официальных детей у него нет.В региональном Следственном комитете уже начали проверку этого ЧП. Также отморозку предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана.Тем временем в омских СМИ появилась информация о, якобы, попытке похищения девочки из школы маньяком. Это не соответствует действительности. Видимо, задержанный ничего заранее не планировал и просто набросился на первого попавшегося ребенка.– Попытки похитить ребенка не было, подозреваемый задержан, действовал один и подозревается в совершении другого противоправного действия в отношении несовершеннолетнего, расследование продолжается, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного министерства образования. – В школе работает психолог, усилены профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся на территории образовательной организации, контролируется пропускной режим.