Накануне поздним вечером в Омске произошел пожар в одной из крупных городских больниц. Около 21:00 в МСЧ №9 сработала пожарная сигнализация. Она среагировала на сильное задымление на четвертом этаже. Персонал сразу же сообщил в МЧС о возможном возгорании и стал эвакуировать пациентов, которые могли пострадать. Всего из больницы были выведены 150 человек. Чтобы не оставлять людей на морозе, им предложили переждать в здании поликлиники. В минздраве сообщали, что всех пациентов были готовы оперативно распределить в другие медучреждения, но, к счастью, это не понадобилось.Спасатели быстро нашли источник возгорания. Для этого пришлось привлечь три звена газодымозащитной службы. Уже к 21:30 открытый огонь удалось потушить. Причиной пожара, как сообщают в МЧС, мог стать неисправный холодильник. Пожар успел распространиться на площади 10 квадратных метров, дальше огонь не пошел благодаря оперативным действия пожарных.- В 21:30 было ликвидировано открытое горение. От МЧС России привлечено 9 единиц техники и 45 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.Чтобы пациенты смогли вернуться в палаты, помещение пришлось тщательно проветрить. Как сообщают в минздраве, это не заняло много времени, а серьезных повреждений ни огонь, ни дым нанести не успели.- Пациенты продолжат необходимое лечение в МСЧ 9, где есть все необходимые для этого силы и средства. Работа учреждения продолжится с соблюдением всех норм пожарной безопасности, - подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.Проверкой по факту ЧП займутся в прокуратуре Омской области. Совместно со специалистами МЧС прокуроры установят точную причину возгорания и проверят соблюдение правил пожарной безопасности в медучреждении.