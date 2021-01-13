В одной из омских больниц поздним вечером сработала пожарная сигнализация, оповестив о возгорании. Из здания, в котором располагается МСЧ №9, в десятом часу начали эвакуировать пациентов и медицинский персонал из-за сильного задымления.Известно, что возгорание произошло на четвертом этаже больницы. МСЧ№9 в Омске не принимает ковидных больных, специальный госпиталь на ее базе не был оборудован.- В случае необходимости, пациентов распределят по стационарам по профилю, на месте работают сотрудники МЧС, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. До прибытия пожарных эвакуированные пациенты находились в здании поликлиники, прикрепленной к МСЧ №9.Выяснилось что площадь пожара не большая, всего 10 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и опасности для жизни и здоровья сотрудников и пациентов больше нет. Сейчас, как сообщают в минздраве, в переводе людей в другие медучреждения нет необходимости. После окончания проветривания, пациенты смогут вернуться в свои палаты.ОФИЦИАЛЬНО- В 21:01 поступило сообщение о срабатывании Автоматической пожарной сигнализации в медицинском учреждении по улице 5 -я Кордная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено задымление на четвертом этаже пятиэтажного здания. Было организовано три звена газодымозащитников, которые направились на поиски очага возгорания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал медицинского учреждения эвакуировал 150 человек. В 21:21 была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21:30 было ликвидировано открытое горение. От МЧС России привлечено 9 единиц техники и 45 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.