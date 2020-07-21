Депутаты обсудили поправки в бюджет Омска и изменения в правилах застройки

Последняя рабочая неделя весенней сессии получилась для депутатов Омского горсовета очень насыщенной. Перед выходом на каникулы они провели два внеочередных заседания комитетов. А 15 июля прошло пленарное заседание, длившееся более 6 часов.

Сквер в центре Омска назвали в честь ветерана

Оксана Фадина подвела итоги масштабного ремонта фасадов на гостевом маршруте и рассказала, что в этом году продолжится работа еще на 278 домах, по которым есть судебные решения. Кроме того, она сообщила, что омские транспортные предприятия наконец начали выходить из затяжного кризиса. Их задолженность удалось сократить почти вдвое - с 987 до 463 млн рублей. К тому же сейчас происходит беспрецедентное обновление парка общественного транспорта. Закуплены 220 новых автобусов, 33 троллейбуса и 24 трамвая.

Парламентарии пришли к выводу, что глава города представила исчерпывающий доклад, и приняли его. Также они одобрили предложение присвоить звание «Почетный гражданин города Омска» экс-ректору и президенту ОмГУПС Ильхаму Галиеву.

Этим летом продолжается благоустройство территории на улице Бударина. Особенно многолюдным после реконструкции стал сквер, расположенный вдоль Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами. Любимое место отдыха горожан, до сих пор остававшееся безымянным, предложили назвать в честь Героя Советского Союза, генерала армии Александра Алтунина.

Такое обращение направила Омская общественная организация ветеранов (пенсионеров). Его рассмотрели на заключительном в весенней сессии пленарном заседании горсовета. Большинство депутатов поддержало инициативу. Ранее предложение одобрила городская топонимическая комиссия.

Депутаты обсудили благоустройство набережной

Бурная дискуссия разгорелась при обсуждении проекта решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Всего предлагается внести 25 поправок. Но одну из них рассматривали особенно подробно. Речь идет о планах возвести возле Омской крепости четырехзвездочную гостиницу. Для этого территорию надо перевести из статуса рекреационной в общественно-деловую. Депутат Юрий Федотов поделился опасениями, что застройщик может присвоить прилегающую территорию после завершения работ.

- В прошлом созыве мы чудом отстояли это место от варварского раздела. Не получится ли так, что вместо гостиницы на этом месте появится очередной торговый комплекс? - поинтересовался Федотов.

Присутствовавший на заседании вице-мэр Олег Заремба заверил, что этого не произойдет. По окончании работ застройщик обязуется благоустроить участок набережной Тухачевского от Ленинградского моста до «Зеленого острова», а после передать его муниципалитету - это будет прописано в условиях договора. Представитель мэрии напомнил о масштабных планах по строительству единой 15-километровой набережной вдоль Иртыша. И посетовал, что у города собственных средств на это точно не хватит, поэтому реализация таких крупных бизнес-проектов необходима. А мэр Оксана Фадина, включившись в обсуждение, добавила, что это повысит инвестиционную привлекательность Омска.

Депутаты в итоге проголосовали за проект, но договорились держать ситуацию на постоянном контроле.

Бюджет Омска увеличится на 700 млн

Также парламентарии утвердили очередные, уже пятые по счету, поправки в бюджет города на 2020 год. Городская казна увеличится почти на 700 млн рублей.

Из этих дополнительных средств 372 млн направят на переселение из аварийного жилья, 195 млн - на содержание дорог, 64 млн - на капремонт детских школ искусств, 25 млн - на обеспечение безопасности дорожного движения, 20 млн - на закупку инвентаря для образовательных организаций, 14 млн - для организаций допобразования.

Кроме того, на 21,4 млн приобретут жилье для инвалидов, 4 млн направят на ремонт спортплощадок в двух школах № 40 и 138, 1,1 млн - на капремонт кровли спорткомплекса «Юность», 100 тысяч - на разработку проекта ремонта спортшколы олимпийского резерва № 3.

Из-за режима повышенной готовности в Омске школы, садики и учреждения допобразования не работали с апреля по июнь. Это позволило сэкономить 25,8 млн рублей на коммунальных платежах, 11,2 млн - на продуктах. Эти деньги теперь перенаправят на горячее питание для учащихся младших классов (всего 28,3 млн), оснащение новых школ и детсадов (8,6 млн и 5,4 млн), покупку хозинвентаря в школу в Амурском-2 (3,1 млн).

Из адресной инвестпрограммы исключили расходы на ремонт дороги к садику в Больших Полях. Ее будут приводить в порядок в рамках нацпроекта за федеральный счет. Вместо этого в план включили строительство трех линий наружного освещения на подходах к строящимся детсадам в Больших Полях, на улицах 6-й Ленинградской и Светловской.

Учли при корректировке бюджета и ситуацию с коронавирусом. На поддержку бизнеса, пострадавшего из-за ограничительных мер во время пандемии, направят 152 млн рублей. Из них 134 млн пойдут на компенсацию перевозчикам, 15 млн - на поддержку муниципальных учреждений, 2,6 млн - на приобретение средств профилактики.

Таким образом, с учетом всех этих изменений, доходная часть бюджета составила 21,8 млрд, расходная - 23,1 млрд рублей.

Председатель горсовета Владимир КОРБУТ:

- В весеннюю сессию состоялось 8 заседаний и 2 внеочередных. Было рассмотрено 120 вопросов, принято почти столько же решений. Осенняя сессия начнется 17 сентября. Но это не значит, что депутаты будут отдыхать. Впереди обсуждение генерального плана города, продолжится и работа на избирательных округах. Что касается отчета мэра Омска Оксаны Фадиной, могу сказать, что здесь мы оцениваем работу не только администрации, но всех участников. Главная оценка в том, что это была командная, слаженная работа всех уровней власти: правительства Омской области, главы региона Александра Буркова, депутатов Законодательного собрания, администрации города, депутатов Омского городского Совета. Всем нам пришлось на ходу учиться работать в новых условиях. В первую очередь усилия были нацелены на поддержку тех направлений, которые ориентированы на улучшение качества жизни омичей. Вы видите, что в городе ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, ведется озеленение. Этот опыт показал, что остановить жизнь в городе не сможет ни коронавирус, ни другая инфекция.