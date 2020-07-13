Новый Генплан Омска предусматривает увеличение зеленых зон на треть

В Омске закончилось общественное обсуждение по Генеральному плану, предусматривающему развитие города до 2040 года. Его разработкой занимается архитектурное бюро «Град». Авторы проекта уже подробно представили его на публичных слушаниях в Горсовете.

При этом возможность высказать свое мнение по поводу Генплана предоставлялась всем омичам. Горожане отнеслись к этому предложению с большим интересом – в общей сложности от них поступило около 1000 комментариев и предложений.

– Например, поступила заявка от президента Федерации парусного спорта Омской области, капитана яхты «Сила Сибири» Сергея Щербакова сделать по берегу Иртыша причалы для речного трамвая, – рассказал генеральный директор ООО «ИТП «Град» Илья Бальцер. – Так как это объекты не муниципального уровня, они не попали в Генеральный план. Но будут учтены в схеме территориального планирования Омской области, которую также разрабатывает наш институт.

Большое количество обращений поступило по вопросу восстановления трамвайных сетей. Рельсы предложили укладывать по новой бесшовной технологии, это даст возможность пустить по ним современный транспорт. Появятся дополнительные пути и на Левобережье. А вот в историческом центре города пришлось отказаться от идеи восстановить существовавшие там когда-то рельсы. Сейчас на этом участке слишком плотная застройка.

Вторая по популярности тема обращений – просьбы омичей учесть места для строительства садиков и школ. Илья Бальцер успокоил: они, безусловно, есть в проекте. Однако призвал омичей и самих внимательно изучать инфраструктуру при покупке нового жилья. Кроме того, особое внимание в проекте уделено зеленым зонам - их площадь увеличится на 30%.

– Если мы с вами будем голосовать рублем, не покупая квартиры там, где нет школ и садиков, застройщикам не останется ничего другого, как предусматривать их еще при проектировании, – отметил директор «Града».

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Кирилл Брюхов высоко оценил работу ИТП «Град», который стал подрядчиком по итогам аукциона.

– Я рад, что конкурс на проведение работ выиграла местная организация, которая болеет за судьбу города, – отметил он.

Также Кирилл Брюхов рассказал, что окончательно документ с учетом всех предложений будет утвержден в Горсовете. Мэрия предложила парламентариям для этого провести внеочередное пленарное заседание во время летних каникул. Ориентировочно оно состоится 16 июля.