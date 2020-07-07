2020-07-07T14:54:44+03:00
Общество

Мечта жить у моря – это реально!

Ситуация с коронавирусом изменила многое в нашей жизни. Например, в этом году большинство россиян смогут отдохнуть только на российских курортах.
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В первую очередь это черноморское побережье Краснодарского края. Кроме того, пандемия показала, как быстро и непредсказуемо может измениться даже та ситуация, которая на первый взгляд кажется незыблемой. По этой причине уже сейчас агентства недвижимости Омска отмечают небывалый спрос на квартиры – в кризис люди стремятся выгодно вложить свои средства в недвижимость. Однако практичные люди поступают так, чтобы «одним выстрелом убить двух зайцев» - они покупают квартиру у моря в Геленджике, городе с самым теплым морем и нежным пляжем в Краснодарском крае, чтобы сберечь и деньги, и здоровье. Курортный сезон здесь длится практически круглый год: пляжный отдых с мая по октябрь и релаксирующий в остальное время года.

Мечта жить у моря для сибиряков сейчас более реальна, чем, когда бы то ни было. В Геленджике введен в эксплуатацию новый жилой комплекс «Азимут», который располагается в 700 метрах от центральной набережной с уникальным видом на море и горы. Здесь есть квартиры на различные бюджеты, с возможностью выбора этажа от первого до шестнадцатого с лоджией от 10 до 89 квадратных метров. Поселившись в ЖК «Азимут», вы будете ходить на пляж пешком, вместо гудков машин из окон слышать шум прибоя и крики чаек, заниматься спортом, вдыхая соленый морской воздух. При этом вся необходимая инфраструктура будет всегда под рукой - в шаговой доступности расположены школы, городская больница, роддома, детская поликлиника и магазины крупных торговых сетей. Всегда в наличии свободные парковочные места у дома. С проектной документацией на будущее жилье можно ознакомиться на сайте ООО «Инвест МСК» «Азимут». Именно эта компания предлагает омичами приобрести недвижимость в ЖК «Азимут» в Геленджике.

ООО «Инвест МСК» - это надежная крупная компания, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ее уставной капитал составляет 60 млн. рублей, а стоимость активов кратно превышает эту сумму. Важнейшей гарантией безопасности сделки является тот факт, что ООО «Инвест МСК» является собственником квартир, а не посредником. Кроме того, деятельность компании прозрачна, и она свободно работает с агентами со стороны покупателей. Причем оплата происходит только после того, как покупатель становится собственником приобретаемого жилья.

Приобрести квартиру в ЖК «Азимут» можно в ипотеку и с использованием материнского капитала. Стоимость квадратного метра здесь одна из самых низких на черноморском побережье. Кроме того, сейчас действуют специальные акции. Например, можно получить беспроцентную рассрочку при оплате более 70% от стоимости квартиры, либо полгода ипотеки* за счет компании. А некоторые счастливчики получат IPhone XS в подарок** в момент заключения сделки при рекомендации квартиры в ЖК «Азимут» друзьям и близким.

Всю информацию о покупке квартир в ЖК «Азимут» в Геленджике можно уточнить по телефону 8-800-250-77-37 и на сайте компании сайте компании.

Видео можно посмотреть на канале YouTube

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* ООО «Инвест МСК» в течение полугода вносит за покупателя платежи по ипотеке, оформленной в любом банке.

** О правилах и сроках проведения мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации узнавайте на сайте www.azimut-gelendzhik.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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