Коронавирус в Омске, последние новости на 4 июля 2020: Ограничения продлили до 21 июля

В очередные сутки в Омской области зафиксировали 83 новых случая коронавируса. Общее число пациентов с начала пандемии приближается уже к 4 тысячам. Сейчас их 3863. За весь период из больниц выписаны 2196 человек. Но ситуация продолжает оставаться сложной. Это не скрывают даже в омском правительстве. Все новые и новые больницы и отделения переводят под работу с пациентами, у которых COVID-19.

Ранее омичи жаловались, что из-за нехватки мест в больницах и количества машин скорой многих жителей с коронавирусом отказываются госпитализировать. В министерстве здравоохранения объяснили, почему. А накануне глава ведомства Ирина Солдатова распорядилась добавить машин поликлиникам, чтобы не отвлекать на доставку пациентов с коронавирусом скорую помощь.

- Неоднократно повторяла и буду повторять: мы работаем для пациентов. Да, сегодня все непросто, но мы не оригинальны в своих сложностях – весь мир борется с одной угрозой. Уже никого не надо убеждать, что новый коронавирус существует. Мы построили систему: КТ – решение о госпитализации в стационар или пребывание пациента на дому – лечение, наблюдение. Эта система должна стать более гибкой и поворотливой. Считайте это задачей номер один, – заявила Солдатова.

Не стали вводить послабления и власти после очередного заседания оперштаба. На повестке стояло открытие бассейнов, кинотеатров и музеев. Но санитарные врачи решили, что это преждевременно. Существующие ограничения продлили до 21 июля. До этой даты в регионе сохранят режим повышенной готовности.

- Предложение об открытии музеев, кинотеатров, зоопарков штаб не поддержал, не рассматривал эти вопросы. Сейчас ситуация остается достаточно сложной. И необходимо в первую очередь сконцентрироваться на контроле за организациями, послабления для которых были приняты ранее. Сегодня необходимо в первую очередь сконцентрироваться на контроле соблюдения масочного режима и не спешить, – прокомментировал итоги заседания оперштаба вице-губернатор Дмитрий Ушаков.