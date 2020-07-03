В омском минздраве ответили, почему не всех пациентов с коронавирусом кладут в больницу

Омичи все больше боятся коронавируса. И не зря: с начала пандемии болезнь унесла жизни уже 33 человек. А ежедневные цифры по приросту остаются высокими - на уровне 70-90 человек. Многие жители при появлении первых симптомах сразу же вызывают скорую и просят отвезти их в больницу. И сильно удивляются, когда им в этом отказывают. Причем даже при подтверждении диагноза "коронавирус".

В минздраве ответили, почему госпитализируют далеко не всех омичей с коронавирусом. В ведомстве дали понять: увозить в больницу пациентов с легкой формой необязательно.

- Мы слышим запрос омичей на госпитализацию даже в случаях нетяжелого течения болезни. Люди получают много противоречивой информации из разных источников и, конечно, чисто психологически им легче пребывать в стационаре под наблюдением врачей, чем дома, - комментирует главврач Городской клинической больницы № 11 Анна Лисичкина, чье медучреждение перепрофилировано под пациентов с коронавирусом. - Плюс, мы всегда сможем помочь, если ситуация того потребует. В больнице профессиональный, слаженный коллектив, думаю, процесс пойдет нормально. Средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами мы обеспечены в полном объеме, а главное — у нас есть опыт, наработанный на базе Городской больницы № 11.

Бьют тревогу и омичи по поводу закрытие горбольницы №17 - она оказывала паллиативную помощь тяжело больным. Например, пациентов с раком. Теперь, по информации минздрава, учреждение, с коечным фондом в 200 единиц, 140 из которых оборудованы кислородом, включится в борьбу с коронавирусной инфекцией. А омичи задаются вопросом, где теперь будут получать паллиативную помощь.

По данным минздрава, в последнее время в горбольнице № 17 пребывали 17 пациентов, 7 переведены горбольницу № 6 и горбольницу № 9, остальным будет оказана помощь на дому.

- У нас очень часто путают хосписы и паллиативные отделения, сказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения по оказанию паллиативной помощи Игорь Бойко. - В паллиативном отделении человек не может находиться месяцами и годами, как это зачастую бывает. Месяц – полтора – для того, чтобы родственники могли отладить свою жизнь в новых реалиях и передохнуть, а пациенты получить сбалансированные дозы препаратов, помогающих в продлении жизни и улучшении ее качества. В кругу родных, в тепле и заботе человек чувствует себя лучше, чем в больничных стенах. Все пациенты, выписанные домой, обязательно получат амбулаторную помощь, исходя из состояния и имеющихся диагнозов. Если у родственников возникают вопросы – их можно адресовать лечащему врачу.