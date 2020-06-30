2020-06-30T07:58:28+03:00
Общество

На Левом берегу заработал новый детский сад

Его готовность принять ребятишек проверила Оксана Фадина.
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Не так давно в Омске сняли ограничения, и теперь юные омичи снова могут посещать детские сады. К этой радостной для родителей новости добавилась еще одна: в нашем городе открываются новые дошкольные учреждения. Одно из них - Центр развития ребенка - детский сад № 264 на улице Лисицкого - приняло своих маленьких воспитанников уже 29 июня.

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина посетили это учреждение, чтобы лично удостовериться, готов ли садик к приему детей.

Кировский округ Омска - тот район города, который с точки зрения демографии растет быстрее всех остальных территорий областного центра. Поэтому появление детских садов здесь - насущная потребность. Вот и открытие Центра развития ребенка - детского сада № 264, построенного внутри жилого микрорайона, - огромное удобство для здешних жителей. Это суперсовременное дошкольное учреждение появилось в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В новом детском саду работает 5 групп, которые будет посещать 101 ребенок. Все здесь обустроено таким образом, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей, пока их мамы и папы на работе. Пространство групповых комнат обустроено так, чтобы малыши могли играть и развиваться, здесь есть разнообразные современные игрушки и дидактические материалы. Мебель специально приспособлена для ребятишек - им будет удобно сидеть за столиками и самостоятельно пользоваться шкафчиками для одежды. А в уютных спальных комнатах обстановка располагает к отдыху. Есть спортивный и музыкальный залы со всем необходимым для физических упражнений и творческих музыкальных занятий. Пищеблок оснащен современным оборудованием.

Отдельный разговор о медицинском блоке, для которого в Центре развития ребенка выделено целое крыло. Здесь есть не только специальное помещение, где малышей будут осматривать медсестра и врач, но и процедурная,

а также две комнаты для изолятора, и все это оснащено современной медицинской техникой. А когда малыши отправятся на прогулку, они

с удовольствием смогут поиграть на современной детской площадке на прилегающей территории. Особое внимание уделено системе безопасности - все помещения соответствуют противопожарным нормам, есть запасные выходы, детский сад оснащен системой видеонаблюдения.

Осмотрев новое дошкольное учреждение, глава администрации Омска осталась довольна.

- Здесь есть все, чтобы малыши могли

с пользой проводить время: развиваться, заниматься спортом, рисовать, читать, отдыхать, гулять и играть. В садике полностью укомплектован штат. Открытие дошкольного учреждения позволит создать 40 новых рабочих мест. На строительство детсада были выделены 86 миллионов рублей, - отметила Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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