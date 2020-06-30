Оксана Фадина проконтролировала реализацию нацпроектов в Ленинском округе

В Ленинском округе вовсю идут работы по ремонту дорог, пролегающих в районе Речпорта и Ленинского рынка, и благоустройство сквера «Юбилейный». Мэр Омска Оксана Фадина отправилась в объезд, чтобы лично проинспектировать ход работ.

Автомобильная магистраль по улице 25 лет Октября не знала ремонта уже около 20 лет. Ее приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме ремонта дорожного полотна,

на улицах 25 лет Октября, Шаумяна, 12-й Пролетарской, 1-й Красной Звезды, 1-й Марьяновской и дороге под Сухим пролетом выполняют замену бордюрного камня, ремонт тротуаров, замену и обустройство ограничивающих ограждений, нанесение дорожной разметки, замену дорожных знаков.

- По сути, это ворота в Ленинский округ Омска, по состоянию которых гости судят о городе. Эти ворота должны быть ухоженными, безопасными и комфортными, - считает мэр Оксана Фадина.

Подрядчик и представитель департамента дорожного хозяйства администрации города Омска подробно рассказали о ходе работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется 1 августа.

- Работы ведутся системно, организация позволяет выставить более 30 человек на объект, есть вся необходимая спецтехника, - прокомментировала Оксана Фадина.

Всего здесь планируется отремонтировать почти 4 км дорог, потратив на это чуть более 101 млн рублей. Причем речь идет не просто об асфальте. Планируется выполнить целый ряд работ - подрядная организация заменит асфальтовое покрытие, обустроит тротуары, установит дорожные знаки и остановочные комплексы, заменит бордюрные камни, нанесет дорожную разметку.

Следующий объект, на который направилась мэр, - сквер «Юбилейный» на улице Труда. За благоустройство этой территории

в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовали омичи. Сейчас работы по реконструкции идут полным ходом: уже установлены поребрики на центральной пешеходной зоне, завершаются работы

по укладке кабеля в траншеи для устройства освещения, ведутся подготовительные работы для укладки покрытий (асфальт, плитка).

- За зиму был подготовлен дизайн-проект благоустройства этой территории, - рассказывает Оксана Фадина. - Мы оценили комфортность расположения функциональных зон и решили переместить в центр детскую площадку, а спортивные тренажеры - на край сквера. Он будет красив не только днем, но и вечером. В прошлом году, оценивая фронт работ, мы увидели, что опоры освещения сгнили,

а кабельная линия не работает. Поэтому сейчас меняем кабель, идет бетонирование под закладные, будем ставить новые опоры, новые фонари. Я уверена, что сквер «Юбилейный» заиграет по–новому.

В сквере будут обустроены детская и спортивные площадки, а преобразится территория уже к 1 сентября. На благоустройство этого объекта потратят более 27 млн рублей.