Омичи, голосующие по поправкам в Конституцию, еще могут выиграть 2 квартиры и 2 машины

Продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля. Для удобства омичей есть несколько вариантов голосования: либо традиционно в стационарном избирательном участке, либо в пункте на придомовой территории. Жители активно идут на участки и делают свой выбор. По всей Омской области работает около 2 тысяч избирательных участков.

Помимо голосования, в этот раз можно и испытать удачу. Жители с удовольствием участвуют в социальной акции «Мой регион». После того как избиратель получает бюллетень, вместе с ним ему выдается купон. По этому купону он следует к стойке, где и проводится акция. Жители Омской области могут выбрать один из сертификатов с защитным слоем. Под ним спрятаны различные подарки: от скидок в аптеку, на базу отдыха и автосервис до главных презентов - квартиры и машины.

Все подарки разбиты на 9 категорий, чем она выше, тем дороже презент. По-прежнему в социальной акции «Мой регион» можно выиграть еще две квартиры и два автомобиля «Лада».

Жители активно участвуют в акции и выигрывают. Только в первый день омичи получили свыше 3,5 тысяч различных подарков - от термокружек и наушников до телевизоров и холодильников.

Представитель оргкомитета Сергей Белоусов подвел итоги первого дня раздачи подарков:

- Уже около 3,5 тысяч призов выдано. Анна Ганева из поселка Лузино стала обладательницей первой квартиры площадью 43,6 кв. м. Оставшиеся квартиры ждут своих законных обладателей.

Вот как о своей удаче рассказывает сама счастливая победительница:

- Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внук, ему 11 класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем, - поделилась Анна Ганева.

Семья Парыгиных из Кормиловского района до сих пор не может поверить в свою удачу:

- Все подарки выдаются в специальных центрах - они есть в каждом округе. Защитный слой с сертификата социальной акции «Мой регион» я стирала дома вместе с детьми, - рассказывает Светлана Парыгина. - Там мы увидели номер категории подарка и вместе отправились в пункт выдачи призов. Честно сказать, очень неожиданно. Я азартный человек, покупаю лотереи, участвую в акциях, но мне никогда не везло. А тут телевизор!

Организаторы напоминают: участвовать в акции могут лишь омичи в возрасте от 18 лет. Подарки стоимостью свыше 4000 рублей облагаются налогом.