2020-06-25T15:10:22+03:00
Общество

«Транснефть - Западная Сибирь» направила на помощь медицинским организациям в период пандемии 2 млн рублей

Акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь» в рамках благотворительной деятельности направило на оказание помощи медицинским организациям 2 млн рублей в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Благодаря помощи предприятия удалось оперативно перепрофилировать отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в г. Омске для приема детей и подростков, инфицированных коронавирусом. Благотворительные средства были направлены на выполнение ремонтных работ в отдельно стоящем корпусе учреждения для создания комфортных условий, там были заменены оконные блоки.

БУЗОО «Детская городская поликлиника №1» в г. Омске получило финансовую помощь на приобретение инфракрасных термометров для измерения температуры бесконтактным способом. В одном из корпусов омского Специализированного дома ребенка проведен ремонт кровли. Кроме того, дому ребенка были выделены благотворительные средства на приобретение медицинского оборудования. Также АО «Транснефть - Западная Сибирь» оказало помощь благотворительному фонду «Обнимая небо», профинансировав ремонтные работы в помещениях центра паллиативной помощи для взрослых.

Кроме того, важным направлением благотворительной деятельности предприятия является благоустройство и озеленение городских территорий в регионах присутствия. В г.Омске продолжается реализация проекта по озеленению входной зоны парка культуры и отдыха «Зеленый остров». На эти цели акционерное общество выделило в текущем году порядка миллиона рублей. Также предприятие профинансировало работы по модернизации системы освещения городского парка им. А.В. Суворова в г. Мариинске Кемеровской области. Также традиционно была оказана помощь учреждениям культуры, социальным, образовательным и ветеранским организациям.

В общей сложности за первое полугодие АО «Транснефть - Западная Сибирь» направило на благотворительную деятельность около 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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