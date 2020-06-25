2020-06-25T13:28:06+03:00
Общество

В Омском минздраве прокомментировали выспышку коронавируса в доме престарелых

Сейчас Нежинский геронтологический центр закрыт на карантин
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней назад в "Нежинском геронтологическом центре" зафиксировали вспышку коронавируса. Всего диагноз подтвержден у 19 человек. Несколько тяжелых больных сразу госпитализировали в перепрофилированные под коронавирус клиники, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Ситуацию прокомментировал омский минздрав. По информации ведомства, неоднократно было рекомендовано министерству труда, в чьем ведении находится дом престарелых, усилить карантинный режим на территории дома престарелых.

"Организованно дополнительное ежедневное (2 раза в день) медицинское наблюдение, осмотры, лечение по коронавирусу. Вся необходимая помощь данным пациентам оказывается а полном объеме," - комментируют в пресс-службе миздрава.

24 июня в доме престарелых снова провели тестирование на COVID-19, выявили 2 новых случая заражения. Сейчас все пациенты с положительными результатами госпитализированы, на территории центра находятся только здоровые постояльцы. В ведомстве подчеркивают: в случае необходимости нужный коечный фонд в медучреждениях есть.

- При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер для такого особо уязвимого контингента людей, такая вспышка не должна повториться. Отдельно необходимо отметить, что в системе здравоохранения предусмотрен достаточный коечный фонд для госпитализации данных пациентов при наличии медицинских показаний", - говорят специалисты министерства.

В министерстве труда Омской области подтвердили введение обсервационного режима в корпусе геронтоцентра на 5 Марьяновской, 46. По их данным все госпитализированные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, в реанимации никто из проживавших в центре нет.

ОФИЦИАЛЬНО

- Проведены обследования всех проживающих и персонала геронтологического центра, а это более 500 человек. 24 июня начали поступать повторные результаты анализов. На сегодняшний день у 59 человек повторно тесты показали отрицательный результат, - рассказали в омском минтруда. - Ежедневно врачи МСЧ-4 проводят наблюдение, осмотр и консультирование. В учреждении созданы все условия для работы в режиме обсервации. В полном объеме приобретены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, дезинфицирующие и моющие средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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