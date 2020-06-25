2020-06-25T08:32:11+03:00
Общество

За ходом голосования по поправкам в Конституцию в Омской области будут следить 11 тысяч наблюдателей

В регионе стартовало голосование по внесению изменений в главный документ страны
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Голосование продлится до 1 июля.Голосование продлится до 1 июля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Омской области началось голосование по поправкам в Конституцию. 25 июня утром в регионе заработали более 1700 избирательных участков. По городу работают стенды, где жителям рассказывают о значении той или иной поправки, разъясняют информацию о ходе голосования.

Во время хода голосования будут работать наблюдатели. В Общественной палате Омской области прошло итоговое заседание, посвященное организации наблюдения за этим процессом. В нем приняли участие представители Общественной палаты Омской области, Федерации Омских профсоюзов, областной избирательной комиссии, ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области», политических партий региона.

Всего за ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать 10 963 человека. Но набор в ряды наблюдателей продолжится по 29 июня. Все будет проходить с соблюдением санитарных мер предосторожностей. О том, как заработает этот процесс рассказала председатель Общественной палаты региона Лидия Герасимова.

- Была проделана большая работа по подготовке наблюдателей. Мы провели три обучающих онлайн семинара с руководителями общественных организаций и региональных отделений партий. Все, кто еще присоединится к наблюдателям, смогут воспользоваться видеоматериалами и получат всю необходимую информацию, - сказала Лидия Герасимова.

Накануне, 23 июня, Общественная палата выдала наблюдателям пакет документов для работы на избирательных участках: направление, бейджи и свод правил «Золотой стандарт» - алгоритм (инструкция) действий общественного наблюдателя.

Свои замечания и предложения граждане с 25 июня могут адресовать специалистам колл-центра по телефону 8-800-350-81-75 или в Общественную палату региона по телефонам: 23-23-01 и 24-34-33.

Напомним, что помимо обычных избирательных участков будут работать пункты для голосования и внутри дворовых территорий.

- Более шестисот пунктов голосования в период с 25 по 29 июня будут работать на дворовых территориях, территориях общего пользования. С тем, чтобы нашим участникам голосования было удобнее выразить свою отношение к поправкам в Конституцию». При этом наблюдатели будут сопровождать членов избирательных комиссий и во время работы на придомовых территориях, и во время голосования на дому, - рассказал секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов

Добавим, что в регионе проходит акция "Мой регион". Проголосовавшим выдают сертификаты. Под защитным слоем спрятаны подарки. Главные - 6 квартир и 5 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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