Жителей Омской области призывают проголосовать

Считаные дни остаются до голосования по поправкам в Конституцию. Проголосовать россиян призвал президент Владимир Путин. Конституция принималась в далеком 1993 году. С тех пор многое в стране изменилось - в политической и экономической жизни. Вследствие этого многие положения в ней требуют адаптации к современным реалиям (подробнее см. «Из первых уст»). Об этом глава государства говорил неоднократно. Перед голосованием поправки прошли обширное народное обсуждение. Высказать свою гражданскую позицию каждый житель Омской области может на избирательных участках с 25 июня по 1 июля. Даты выбраны не случайно, а после консультации с медиками и санитарными врачами.

- В связи с улучшением ситуации с эпидемией мы начали возвращаться к нормальной жизни. Ранее мы перенесли дату всероссийского голосования с 22 апреля, исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших сограждан. Теперь можем вернуться к работе над поправками и проведем голосование 1 июля. С юридической точки зрения эта дата является безупречной, - считает президент России Владимир Путин. - Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь. Это говорит о том, что они востребованы условиями нашей жизни. Очень надеюсь, что граждане примут в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.

Омская область, как и другие регионы, полным ходом готовится к голосованию по поправкам в главный документ страны. Члены участковой комиссии предоставили возможность омичам отдать голос дома с 25 по 30 июня или в день голосования 1 июля 2020 года. С 16 июня в участковых комиссиях принимались заявления о досрочном голосовании и по месту нахождения на общероссийском голосовании. Избиратель, который 1 июля по разным причинам не может выразить свое волеизъявление или хотел бы сделать это на избирательном участке не по месту прописки, решал вопрос всего одним заявлением. Все сделано для удобства граждан.

- 1 июля - это основной день голосования. От начала и до конца, с 8 утра до 8 вечера. Возможность проголосовать заранее будет с 25 июня по специальному графику: или в первую половину дня, или во вторую. Важно понимать, что коронавирус не отступит на 100 %, поэтому голосование так разведено по времени, - рассказал глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко.

Жителям региона предстоит важный выбор. Нужно высказать свое мнение по поправкам в главный документ страны. Вот лишь основные из них:

О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий

Добавлено понятие федеральных территорий. Они могут быть созданы в России федеральным законом, этим документом определяется и порядок управления такими территориями. В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий

В Конституцию внесены добавления о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. А также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

О росте экономики и благосостояния граждан

В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Для взаимного доверия государства и общества гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

О государствообразующем народе и культуре

В ст. 68, где ранее было указано, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский, добавлено, что это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством.

Где и как проголосовать?

1. Голосование будет проводиться в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля 2020 года. Отдать голос могут жители с 18 лет. Кстати, день 1 июля будет оплачиваемым нерабочим.

Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени (в особых случаях разрешено открывать на два часа раньше).

2. В основном голосование будет проводиться по привычной для граждан схеме - на избирательном участке по месту прописки. Для безопасности и сохранения здоровья граждан места для голосования предполагается создать в том числе и вне помещений, например на территориях школ, во дворах.

3. На участке нужно показать избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным.

4. Важный момент: в бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Ответить можно лишь «да» или «нет».

Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте конституция2020.рф.

Из первых уст: «Пришло время закрепить достижения последних 20 лет»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Нам выпала честь внести изменения в Основной Закон. Россия должна идти в ногу со временем, а для этого к новым реалиям нужно адаптировать Конституцию. Она принималась в 1993 году - в тяжелое и нестабильное время. Наш народ и президент многое сделали, чтобы вернуть стране величие и суверенитет. Пришло время закрепить достижения последних двадцати лет. Только так страна выстоит перед новыми вызовами. Поправки в Конституцию - якорь, который будет держать Россию у надежного причала истинных ценностей. Это семья, забота о детях и пожилых, защита прав человека труда, целостность страны и ее независимость. Прошу вас принять участие в голосовании 1 июля. Мы в ответе за то, чтобы наши дети и внуки жили в благополучной России.

Важно: «Прийти проголосовать будет безопаснее, чем посетить магазин»

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех мер предосторожностей. Главное - здоровье граждан. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Планируется развести потоки избирателей на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль. На входе омичи смогут воспользоваться антисептиком, ручки для голосования сделают одноразовыми.

- Прийти проголосовать будет точно безопаснее, чем посетить магазин. Хорошо, если это современная школа, большая площадь и можно обеспечить санитарную дистанцию, - прокомментировал глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко. - Социальная дистанция - это расстояние от клиента банка до его владельца. А нам важно обеспечить санитарную дистанцию. Если получится развести потоки входящих и выходящих, то школа будет основным местом голосования. Но если она маленькая, старенькая, мы организуем голосование во дворе школы.

В день голосования можно стать обладателем новой квартиры и авто

Бонус приготовлен для граждан, которые придут голосовать по поправкам в Конституцию РФ.

Интересный бонус ждет жителей Омской области, которые придут на избирательные участки с 25 июня по 1 июля голосовать по поправкам в Конституцию. Они, напомним, касаются перераспределения полномочий между уровнями власти, оказания медицинской помощи, суверенитета страны. Важно отметить, что голосование пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Власти об этом позаботились.

Все проголосовавшие могут испытать удачу. После посещения специальной кабинки и сделанного выбора жители Омской области имеют шанс получить квартиру, авто и другие ценные презенты. Для этого нужно принять участие в социальной акции «Мой регион». О ней омичам многое известно по предыдущим дням голосования.

В этот раз после сделанного выбора нужно будет заполнить заявку и получить сертификат. Их будут выдавать у специального стенда. Именно сертификат может позволить получить ценный подарок - он спрятан под ним. Правила участия в акции самые простые: от избирателей требуется стереть защитный слой, под которым организаторами спрятаны качественная бытовая техника, электроника, спортивный инвентарь, разнообразные скидочные купоны большого количества магазинов. Главные подарки - квартира и автомобиль. Можно испытать свое везение. Всего будет подготовлено 1120000 сертификатов. Принять участие в акции могут омичи, достигшие 18 лет. Все подарки стоимостью свыше 4000 рублей облагаются налогом 13%.

О подробностях социальной акции «Мой регион» рассказал президент Союза торговли Омской области Борис Сватков. Именно Союз торговли выступает организатором акции.

- Всего мы сделали 9 категорий, они разные. Там необходимые вещи: бытовая техника, телевизоры, холодильники, морозильники, - сказал Борис Сватков. - Человек приходит на избирательный участок, там наш стенд, нужно подойти с паспортом, заполнить заявку. Если вдруг вы выиграли автомобиль, мы должны вам позвонить, вас сопроводить.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, напомним, пройдет с 25 июня по 1 июля.

На заметку: Какие подарки могут получить омичи?*

6 квартир;

5 машин;

10 айфонов;

52 стиральные машины;

82 телевизора;

20 смартфонов;

47 холодильников;

20 ноутбуков.

* -за подарки стоимостью свыше 4000 рублей предусмотрена уплата налога