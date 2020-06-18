Омский ФК «Иртыш» спустя 10 лет вернулся в ФНЛ

ФК «Иртыш», оставшийся фактически единственным профессиональным «домашним» спортивным клубом региона, впервые за 10 лет вернулся в Футбольную национальную лигу.

Это стало возможно благодаря энтузиазму молодых и амбициозных игроков, которые сейчас составляют основу команды. По итогам сезона «Иртыш» лидировал в чемпионате с большим отрывом и смог перейти из Второго в Первый дивизион. Но для этого надо было привести в соответствие в современными требованиями хотя бы крытый стадион на «Красной звезде». Там уже приводят в порядок подтрибунные помещения, системы кондиционирования и вентиляции и меняют покрытие. Большую часть запланированных работ на стадионе, по требованиям РПФЛ, успели закончить до 15 июня.

Именно поэтому клуб и смог подняться на ступеньку выше. Накануне в Москве завершилось заседание Комиссии по лицензированию Российского футбольного союза. По итогам принято решение о допуске омского клуба «Иртыш» к играм Футбольной национальной лиги в сезоне 2020/2021 годов, сообщает пресс-служба облправительства.

– Наш клуб допущен к играм во втором по значимости чемпионате страны – в первенстве России среди команд Футбольной национальной лиги. Это долгожданное событие для всех любителей футбола в нашем регионе, – отметил президент футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков. – Как и планировалось изначально, в предстоящем сезоне первые матчи «Иртыш» проведет в Тюмени. А когда завершится монтаж футбольного покрытия в манеже «Красная звезда», наша команда продолжит играть в Омске.

Однако с открытой площадкой, которая также необходима для выступлений на профессиональном уровне, все сложнее. На приведение поля в порядок требуются значительно большие вложения. Кроме того, до начала сезона провести реконструкцию уже точно не получится. Именно поэтому часть сезона «Иртышу» придется играть домашние матчи не в Омске.

– На август-сентябрь надо что-то искать. Свой открытый стадион за такой короткий срок мы не успеем реконструировать, поэтому будем арендовать в другом городе, – рассказал Новиков. – Мы просмотрели весь перечень разрешенных РПФЛ стадионов и пришли к выводу, что ближе и дешевле всего выступать на тюменском «Геологе». Мы уже ездили туда и проводили совещание с его руководством.

По нашей информации, будет готовиться к предстоящему сезону в подмосковном Подольске. Правда, к сожалению болельщиков, «Иртыш» лишился одного из своих лидеров Андрея Разборова. Его переманил клуб «Факел» из Воронежа.