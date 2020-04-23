Омские депутаты обсудили, как помочь дальнейшему развитию ФК «Иртыш»

23 Апр 2020 2020-04-23T15:15:46+03:00

Команда с большим отрывом лидирует во Втором дивизионе. Для перехода в Первый необходимо только привести в порядок стадион

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Сейчас за «Иртыш», оставшийся фактически единственной профессиональной «домашней» спортивной командой региона, выступают в основном молодые и амбициозные игроки. Благодаря их энтузиазму клуб по итогам чемпионата лидирует с большим отрывом.

Впервые за 10 лет у омичей появился шанс перейти из Второго в Первый дивизион Российской профессиональной футбольной лиги. Однако для этого необходимо привести в соответствие с требованиями «Красную звезду». Перспективы футбольного клуба обсудили на комитете по социальным вопросам.

– Сегодня в системе клуба задействованы около 200 человек. Это не только 29 игроков профессиональной команды, но и 30 человек молодежной, а также еще шесть детско-юношеских команд, в каждой из которых по 20-22 футболиста, – рассказал президент «Иртыша» Сергей Новиков.

– За «Иртыш» душа болит. Это наш клуб с богатыми традициями, – подчеркнул депутат Владимир Казанин. – Раньше мы собирали в Омск таланты со всей Сибири, сейчас об этом приходится пока только мечтать. Администрация города курирует этот клуб, и мы как депутаты должны проявлять активнейшее участие в его поддержке. Я хочу спросить, какие есть перспективы? Какие нужны финансы, чтобы привести в порядок «Красную звезду»?

Сергей Новиков подчеркнул: единственное, что отделяет команду от того, чтобы подняться на ступеньку выше в РПФЛ – это несоответствие стадиона установленным требованиям.

– На том уровне, на котором мы сейчас играем, средств достаточно. Если мы хотим двигаться дальше, необходимы дополнительные вложения, – подчеркнул Новиков. – Самая большая проблема сейчас – это стадион. На закрытой площадке нет ничего слишком затратного или невыполнимого. Необходимо поменять искусственное покрытие, которое укладывали 4 года назад и которое уже не соответствует требованиям. Кроме того, там плохое освещение – в последний раз его меняли 11 лет назад. Необходимо привести в порядок подтрибунные помещения, раздевалки, а также системы кондиционирования и вентиляции.

По информации вице-мэра Анастасии Терпуговой, газон на закрытом стадионе, а также покрытие беговых дорожек на открытом поменяют уже этим летом. Средства выделили в рамках подпрограммы «Спорт – норма жизни» федеральной программы «Демография». Есть организация, которая готова установить современное освещение. Работы в подтрибунных помещениях уже ведутся.

А вот с открытым стадионом, необходимым для перехода в Первую лигу, все обстоит сложнее. На него надо где-то брать средства. Депутаты предложили администрации поискать серьезных спонсоров для команды – ведь в городе много крупных промышленных предприятий, которым под силу помочь.

– Мы, наверное, единственный город-милионник, у которого нет собственного открытого стадиона, – посетовал Сергей Новиков.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, до какого числа надо успеть завершить все работы на стадионе и подать заявку в РПФЛ, чтобы перейти в Первую лигу.

– До 15 июня необходимо привести стадион в соответствие с требованиями, получить сертификат и подать документы в РПФЛ, – пояснил Сергей Новиков. – Мы, конечно, будем добиваться, чтобы нам разрешили использовать в качестве домашнего закрытый стадион. Но обычно в РПФЛ это не приветствуется. Возможно, нам разрешат играть на закрытом стадионе только в холодное время года. На август-сентябрь надо что-то искать. Свой открытый стадион за такой короткий срок мы не успеем реконструировать, поэтому будем арендовать в другом городе. Мы просмотрели весь перечень разрешенных РПФЛ стадионов и пришли к выводу, что ближе и дешевле всего выступать на тюменском «Геологе». Мы уже ездили туда и проводили совещание с его руководством.

Депутат Дмитрий Лицкевич сказал, что не хочется потерять клуб «Иртыш», ведь профессиональная команда – это только верхушка спортивного айсберга.

– Необходимо активно заниматься поиском спонсоров. Но это высокий уровень переговоров. Понимаю, что нужно заниматься этим вопросом и нужно выходить на уровень руководства региона. Сложные времена пройдут, коронавирус закончится, жизнь продолжится и очень важно, чтобы мы сохранили своих спортсменов, профессиональную команду, юношескую и детские, –отметил Лицкевич.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU