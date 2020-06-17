2020-06-17T11:44:19+03:00
Общество

Центр Омска перекроют из-за репетиции Парада Победы

А участие ветеранов в шествии 24 июня снова под вопросом
Станислав МУХИН
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Шествие пройдет без зрителей.Шествие пройдет без зрителей.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омске начинается подготовка к Параду Победы, который состоится на Соборной площади 24 июня. Он, напомним, пройдет без зрителей - в омском правительстве жителей попросили не приходить на Соборную 24 июня, а смотреть шествие по телетрансляции. Участие ветеранов снова под вопросом (подробнее см. "Важно!")

Репетиция парада пройдет 18 июня. Из-за этого частично будут перекрывать центр. В этом году власти решили это сделать вечером. Дороги будут перекрывать с 19.30 до 22 часов.

С 19:30 до 22:00 будут перекрыты дороги 18 июня вокруг Соборной площади:

- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади),

- ул. Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь),

- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина),

- ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина).

Начиная с 15:00 и до самого вечера на этих улицах 18 июня запретят парковку.

ВАЖНО!

Власти думают над тем, стоит ли участвовать ветеранам в Параде из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Рассматривается два сценария этого мероприятия.

- На данный момент рассматриваются два варианта проведения мероприятия: с участием ветеранов Великой Отечественной войны при условии соблюдения санитарных норм и рассадкой приглашенных на трибунах с учетом социальной дистанции либо без привлечения ветеранов и установки трибун. Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, – рассказали в пресс-службе омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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