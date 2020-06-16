2020-06-16T08:31:51+03:00
Общество

Омский губернатор поручил правительству определить участки под новые школы и садики

На эту работу глава региона отвел правительству месяц
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Омский губернатор поручил правительству определить участки под новые школы и садикиОмский губернатор поручил правительству определить участки под новые школы и садикиФото: пресс-служба правительства Омской области
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В последние несколько лет в Омской области идет активное строительство школ и детских садиков. Но на достигнутом власти останавливаться не собираются. Губернатор Александр Бурков провел аппаратное совещание с министерством строительства и министерством образования. Глава региона поручил профильным ведомствам в течение месяца провести анализ в потребности образовательных учреждений в Омской области. И найти земельные участки для будущих школ и садиков. Главная задача - решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях и перевести обучение в школах региона только на первую смену. Через месяц губернатор заслушает предложения минстроя и минобразования. Александр Бурков ждет конкретики от кабинета министров.

Планируется, что ранжировать список будущих объектов будут по приоритетности. Где начинать строить образовательные объекты в первую очередь, определят лишь после полного анализа ситуации. Планируется начинать эту работу в районах, в которых проблема стоит наиболее остро. Минобразования и минстрой должны также определить площадку под строительство и определиться с количеством мест в садике или школе. Разброс предполагаемой вместимости объектов колеблется от 60 мест для детских садов до 1800 учебных мест для школ. Александр Бурков предлагает ориентироваться больше на уже готовые решения из реестра типовых проектов, чтобы потом не пришлось терять слишком много времени на документацию, разработка и согласование которой «с нуля» - очень длительный и дорогостоящий процесс.

- Большая просьба каждый участок изучить и понять - где и что строим, количество мест, на которое должен быть рассчитан тот или иной детский садик или школа, какой проект берём, - отметил Губернатор Александр Бурков. - Совместно определите два - максимум три проекта, по которым начнём строить. То же самое касается школ. Есть учебные заведения на 1800 мест, а есть 825, 250 мест. Мы не будем делать на каждый объект отдельный проект. Экономически не выгодно. Только время потеряем. Должны быть типовые проекты и решения, которые мы применяем».

В Омске, напомним, окончено строительство четырех садиков, строится школа на 1122 мест в микрорайоне Амурский-2. Всего до 2023 года власти планируют возвести шесть школ: в Исилькуле, Горьковском, Черлаке, в микрорайоне «Ясная Поляна» и два учебных заведения в Омске.

В микрорайоне Амурский-2 строится школа на 1122 мест. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В микрорайоне Амурский-2 строится школа на 1122 мест.Фото: пресс-служба администрации города Омска

В 2023 году по нацпроекту «Образование» предусмотрено создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Его планируется организовать по образовательной модели «Сириуса» в Сочи, созданного по инициативе Президента России Владимира Путина. А по поручению Александра Буркова уже сейчас ведется подбор площадки под размещение Центра, нацеленного на развитие детских талантов в сфере спорта, искусства и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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