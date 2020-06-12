В Омске из-за удара молнии и пожара на газопроводе без газа остался целый район

Настоящее огненное шоу могли наблюдать жители домов в поселке Солнечном. Там на улице 2-я Солнечная вспыхнул магистральный газопровод. Как рассказывают очевидцы, перед этим в него ударил разряд молнии. Начался сильнейший пожар. Столбы пламени поднимались вверх на несколько метров. Горел газ. Пламя было видно за несколько кварталов.

Прохожие вызвали пожарных. Несколько часов им пришлось просто наблюдать и контролировать ситуацию. По словам очевидцев, спасатели ждали, когда прогорит весь газ. Во время работы МЧС по улице 2-я Солнечная скопилась огромная пробка из машин. Через эту дорогу многие омичи выезжают на дачи за город.

Сейчас пожар потушили, но практически весь Левый Берег Омска остался без газоснабжения. А это десятки тысяч жителей. Когда экстренные службы возобновят подачу газа, не совсем понятно. Специалисты не могут приступить к ремонту трубопровода, потому что внутри скопился газ. Нужно ждать, когда он выгорит. Об этом нам рассказали по телефону аварийной диспетчерской службы города. По некоторым данным, к ремонту газовики смогут приступить не раньше следующего утра.

На ремонт газопровода и подачу топлива может уйти до нескольких дней. Сейчас на официальном сайте информационной службы "Мой Дом" мэрии появилась информация об аварии и отключении газоснабжения. В графе предварительные сроки включения указано 15 июня 19:00. То есть, скорее всего, жителям Левобережья Омска придется сидеть без газа все выходные.

Эту же информацию жителям сообщают в диспетчерских большинства управляющих компаний района.

- Обрадовали нас - сказали до 15 числа не будет газа. Умные люди подсказали пользоваться мультиваркой. На сухом пайке теперь 3 дня. Как-то нам не весело, - написала в соцсетях жительница Левобережья.