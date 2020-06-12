На видео попало, как в Омске взорвался газопровод

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ЧП случилось сегодня, 12 июня, на газопроводе в районе улиц Волгоградской и Солнечной. Сначала жители окрестных домов услышали непонятный шум, похожий на звук взлетающего самолета. Потом люди поняли, что он доносится со стороны трубы с газом и напугались ещё больше.

На записи, сделанной очевидцами, заметно, как из трубы вырывается столб пламени.

ЧП удалось ликвидировать экстренным службам, но в итоге без газа остался Левый берег. На месте начали восстановительные работы.

По информации регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, пожар произошел на блоке задвижек наземного газопровода. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Руководство ОАО «Омскгоргаз» находится на месте происшествия, прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии.

Газоснабжение поэтапно восстановят в течение нескольких дней. Жителей города просят сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем ресурсоснабжающей организации и экстренных служб.

Взрыв газа в Омске.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU