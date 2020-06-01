Губернатор проинспектировал ход строительства дороги-дублера на Левом берегу

Губернатор Александр Бурков вместе с мэром Оксаной Фадиной проверил готовность новой дороги на Левобережье. Ее очертания можно увидеть уже сейчас. Магистраль станет дублером улицы 70 лет Октября и разгрузит этот район от автомобильных пробок. Ее протяженность составит 4,3 километра. Дорога возводится от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до ул. Перелета. Стоимость дублера оценивают в 1 миллиард рублей. Возводится он в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На этот микрорайон около Иртыша у властей большие планы. Губернатор и мэр побывали на строительной площадке.

- Все это делается ради омичей - для тех, кто живет, и будет жить в городе. И, более того, по окончании этого масштабного проекта - строительства дороги от метромоста до улицы Перелета с развязкой - здесь в перспективе будет продолжаться жилищная застройка многоквартирными домами, - сказал губернатор Александр Бурков. - Поэтому сейчас главная задача - разгрузить дороги, те соответствующие перекрестки и на Конева, и на Перелета. И, самое главное, дать возможность дальнейшего развития этим микрорайонам, которые на сегодняшний день запроектированы городом и будут строиться в ближайшие годы.

Власти собираются возвести здесь жилой микрорайон с развитой инфраструктурой: новыми домами, транспортной развязкой и хорошей школой.

- Новая дорога не только решит проблему с загруженностью магистралей в час-пик. Развитие дорожной инфраструктуры на этом участке Левобережья открыло возможности для реализации двух других важных нацпроектов - «Демография» и «Образование», - рассказала мэр Оксана Фадина. - Здесь уже сформированы земельные участки с необходимыми инженерными коммуникациями для будущей школы более чем на тысячу мест и детского сада на 260 мест.

Одна из главных задач строителей сейчас - разобраться с инженерными сетями, которые проходят под будущей дорогой. К концу этого года строительство должно быть полностью завершено. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Дорога выступила катализатором для включения Омска в реализацию двух других национальных проектов - «Образование» и «Демография». На территории микрорайонов, которые пронзает новая магистраль, собираются строить семь новых детских садов. Земельный участок, на котором планируется строительство первого современного садика на 260 мест, уже сформирован.

«Дорога строится именно под развитие жилья»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Здесь большие вложения в сеть. Это новая ливневая канализация, водопроводы, электрические сети. Сейчас разбираем один момент, который не позволяет сегодня строителям проводить дорожные работы, - наличие кабеля на 10 кВ. Обсуждалась с МРСК тема временной схемы электроснабжения существующих жилых микрорайонов, чтобы дорога могла строиться дальше. Совместные технические решения будут приняты в ближайшее время. Строительство дороги ведется в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда», я подчеркиваю, именно под развитие жилья. И мы должны это сделать в полном объеме.