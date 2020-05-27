Бурков заявил, что Омская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

В Омске уже несколько дней подряд наблюдается снижение количества выявленных случаев COVID-19. Специалисты с осторожностью начинают говорить, что кризисная ситуация миновала и пик заболеваемости коронавирусом уже пройден. Например, сегодня, 27 мая, известно о наименьшем числе новых заразившихся за всю неделю.

О б улучшении ситуации рассказал и губернатор Омской области Александр Бурков:

– Хотя мы вышли в Омской области на плато, нет резкого скачка заболевших, есть постоянное число заболевших – в среднем 50 человек в сутки, это уже говорит о том, что стабилизуется все, и мы надеемся на дальнейшее снижение. Но соблюдать масочный режим необходимо, другого выхода нет до тех пор, пока не будет вакцины, – предупредил глава региона.

Уже в ближайшее время возможны существенные послабления в режиме полной изоляции, который действует сейчас в регионе. В частности после 4 июня могут разрешить работу дежурных групп садиков и летних веранд кафе и ресторанов. Сотрудники последних уже неоднократно заявляли о бедственном положении, в котором оказались, оставшись без посетителей.

Окончательно этот вопрос будет решен на заседании регионального оперштаба по коронавирусу, намеченном на понедельник, 1 июня. Руководствоваться власти будут эпидобстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора.

Однако масочный режим в регионе отменять пока еще рано, считает губернатор.

– Рост заболеваемости идет по всей стране, у нас в регионе уже более 1000 заболевших. Эта наша трагедия: есть летальные исходы, – заявил Александр Бурков. – Но многие не верят, и на самом деле это опасно. Безусловно, нам придется жить в режиме соблюдения санитарных норм в течение нескольких месяцев – может быть, до конца года, когда пандемия пройдет по всей стране и мире.