2020-05-22T16:34:45+03:00
Общество

Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать

Они присоединились к всероссийскому флешмобу «Голый голод»
Анна МИКУЛА
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Такое фото сотрудники разместили на странице заведения в Instagram.Такое фото сотрудники разместили на странице заведения в Instagram.
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Омские рестораны закрыты уже второй месяц из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима самоизоляции. Оставшаяся доставка спасает далеко не всех. Некоторые заведения, к сожалению, не смогут выйти из кризиса никогда. В интернете уже стали появляться объявления о продаже целых сетей.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и привлечь внимание к своему бедственному положению, сотрудники ресторанов по всему миру устраивают фотосессии нагишом. Такие снимки передают основную суть происходящего – вынужденный простой обобрал людей до нитки.

В России флешмоб носит название «Голый голод». Недавно к нему присоединились сотрудники элитного ресторана «Дворик» в Камергерском переулке. Соответствующее фото они выложили на странице заведения в Instagram.

– Друзья, мы нуждаемся в поддержке! Этим фото мы хотим привлечь ваше внимание и передать в полной мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя наш ресторан. Без ваших любимых блюд в красивой посуде, без вина в хрустальных бокалах, без свечей и «той самой атмосферы», которую доставкой еды, к сожалению, не передать – мы чувствуем себя «голыми» и опустошенными, — говорится в посте. – Мы так же, как и вы, задаемся вопросом: сколько еще будет длиться эта ситуация? С нетерпением ждем, когда нам дадут возможность хотя бы поставить несколько столиков на веранде. Если это невозможно, то хотя бы получить информацию — когда мы сможем вернуться к работе в обычном режиме.

dvorikwinedvorikwine
Омский ресторан Дворик подключился к флешмобу #голыйголод
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Большинство комментаторов позитивно отнеслись к эксперименту, а коллеги рестораторов из других отраслей даже поддержали его. О сложной ситуации и отсутствии работы под этим постом рассказали сотрудники турфирм, организаторы праздников и видеографы.

Напомним, сегодня вице-губернатор Дмитрий Ушаков назвал примерные сроки выхода из режима самоизоляции. Летним верандам ресторанов и кафе планируют разрешить работу после 3 июня, а запускать в залы посетителей заведения смогут с 23 июня.

Однако многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока число заболевших продолжает резко расти и до выхода на плато еще далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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