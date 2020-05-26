Новую школу в микрорайоне Амурский-2 достроят в конце года

Руководители администрации оценили ход дорожного ремонта в городе. Сейчас ведутся масштабные работы по замене асфальтового покрытия на улицах Орджоникидзе и Бархатовой в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на эти цели в 2020 году в Омске выделено 885 млн рублей. На них отремонтируют и благоустроят 20 дорог.

Улицу Орджоникидзе делают от улицы Интернациональной до 36-й Северной. Уже на 88 % выполнено фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия проезжей части, активно ведутся работы по замене бордюров. Установлено 77 светофоров из 197 запланированных. Полностью завершить ремонт этой дороги планируется до 1 августа 2020 года. Работы на общую сумму 295,8 млн рублей выполняет подрядная организация ООО «АРТ РемСтрой».

На улице Бархатовой старый асфальт уже полностью снят. Его планируется заменить от Красноярского тракта до проспекта Менделеева. Работы здесь выполняет «СФ «Континент». На данном этапе завершается установка новых бордюров. Подрядчики приступили к устройству нижнего выравнивающего слоя дороги из асфальтобетонной смеси. Ремонт на общую сумму 25,1 млн рублей завершат уже к 1 июля 2020 года.

Подход администрации к ремонту двух этих объектов комплексный: по контракту подрядчик заменит металлические ограждения, приведет в порядок тротуары и займется обустройством остановочного павильона для автобусов. Также строители установят дорожные знаки и нанесут новую разметку.

Осмотрел вице-мэр Евгений Фомин и ход строительства новой школы в микрорайоне Амурский-2. Учебное учреждение рассчитано на 1122 места. Возводится объект по нацпроекту «Образование». Все работы идут по графику, большая половина уже выполнена. Закончить строительство новой школы планируется в ноябре. Оно обойдется в 373,4 млн рублей.

- На сегодня степень строительной готовности школы составляет 63 %. Работы ведутся по графику. Завершить строительно-монтажную часть мы планируем до 1 ноября этого года. Внутри уже заливают полы, оштукатуривают стены, проводят коммуникации, необходимые для функционирования здания, - вентиляцию, электрику, водоснабжение, отопление. Мы в ежедневном режиме контролируем все работы, - сказал руководитель департамента строительства мэрии Александр Мякинин.

Первый заместитель мэра Евгений ФОМИН:

- Улица Орджоникидзе - крупнейший объект, который мы отремонтируем в этом году в рамках национального проекта. Предполагается комплексное дорожное благоустройство. Стройконтроль в ежедневном режиме проверяет ход работ. Мои коллеги и я лично внепланово объезжаем и инспектируем все дорожные объекты - даже в ночное время и выходные дни.