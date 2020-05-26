Мэр Омска проинспектировала построенные в прошлом году детсады

Мэр Омска Оксана Фадина во время рабочей поездки проверила готовность новых детсадов к приему малышей. Глава города осмотрела дошкольные учреждения, построенные подрядчиками еще в прошлом году. Вместе с мэром в осмотре участвовали заместители, сотрудники МЧС и представители подрядчиков.

Оксана Николаевна проинспектировала следующие садики: по ул. Лисицкого (детский сад № 264 на 101 место), ул. 22-я Рабочая (дошкольные группы на 101 место в школе № 138), ул. Краснознаменная (детский сад № 366 на 140 мест), в 13-м микрорайоне (детский сад на 196 мест № 65). Эти дошкольные учреждения местные жители ждали уже давно. Многие родители уже изъявили желание водить детей в новые садики.

Глава города побывала в группах для ребятишек, осмотрела игровые комнаты, бытовые помещения. Оксана Фадина оценила качество и оставила ряд пожеланий, которые должны учесть строители.

В целом мэр Омска осталась довольна. Она также внимательно осмотрела прилегающую территорию садов. Дошкольные учреждения в ближайшее время могут получить лицензию Роспотребнадзора - после того, как помещения примут уже сотрудники санитарного ведомства.

- Несмотря на ряд замечаний к фасаду и благоустройству, степень готовности садов достаточная для того, чтобы уже в начале июня обратиться в Роспотребнадзор за лицензией. После детские сады распахнут двери для ребятишек. Причем они могут рассчитывать не только на присмотр и уход - мы планируем получить лицензию на образовательную деятельность, - рассказала во время осмотра Оксана Фадина.

Глава города уверена: детей и их родителей должна окружать комфортная обстановка. Поэтому сейчас в Омске не только строят новые садики, но и приводят в порядок и прилегающую территорию детских садов.

В этом году строительство новых дошкольных учреждений в Омске в рамках нацпроекта «Демография» продолжится. Запланировано строительство еще 7 садиков, которые смогут принять почти 1500 малышей. Работа по строительству в городе новых дошкольных учреждений у мэра Оксаны Фадиной на личном особом контроле.

Отметим, что по инвестиционной адресной программе на 2021 год мэрия выделила средства на строительство дороги с линиями наружного освещения и парковочными карманами по ул. Лисицкого, ведущей к детскому саду № 264.

На заметку: Какие садики планируется возвести в 2020 году?

- по ул. 1-я Станционная - на 140 мест (ЛАО);

- в пос. Биофабрика - на 310 мест (ЦАО);

- по ул. 21-я Амурская (мкр. Амурский-2) - на 310 мест (ЦАО);

- по ул. Светловская - на 140 мест (ЛАО);

- в мкр. Прибрежный - на 260 мест (КАО);

- по ул. С. Тюленина - на 140 мест (САО);

- в мкр. Большие Поля - на 140 мест (САО).