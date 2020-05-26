В Омске ведется контроль за соблюдением эпидемиологического режима

Режим обязательной самоизоляции в Омской области продлен до 3 июня. Такое решение было принято региональным оперштабом на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее с соблюдением жестких санитарных требований областные власти разрешили работать ателье, автомастерским, парикмахерским, строительным фирмам и еще предприятиям более десятка отраслей. В омском правительстве решили пока не расширять этот список. Более того, власти совместно с полицией усилили контроль за соблюдением эпидемиологического режима. Ежедневно по поручению оперативного штаба министерство региональной безопасности областного правительства, представители мэрии и Роспотребнадзора проводят рейды.

Так, нарушения выявлены в магазине цветов «Тысяча Лепестков», кафе «Казан Мангал», кафе восточной кухни «Аля Пиала», в суши-баре «Зебры», магазине «Медтехника», магазине бытовых товаров «Tupperware», магазине швейной техники «Надель», салоне красоты «Tian De» и на других объектах. По результатам проверок информация направлена в региональное Управление Роспотребнадзора.

В оперштабе неоднократно подчеркивали важность соблюдения санитарных мероприятий - как организациями, так и всеми омичами.

- Хочется обратиться ко всем гражданам. Соблюдайте масочный режим, санитарные нормы. Берегите себя, берегите людей! - отметил первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

В омском правительстве еще раз напомнили о важности соблюдения всех санитарных мер предосторожностей, предупредили, что за нарушение эпидрежима предусмотрены крупные штрафы.

- Предлагаю всем принять исчерпывающие меры, чтобы сохранить самое ценное, что у нас есть, - это жизни и здоровье наших омичей, - сказал по итогам совещания по вопросам усиления контроля организациями торговли режима обязательного использования населением в общественных местах средств индивидуальной защиты министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Министр напомнил о предусмотренной административной ответственности за невыполнение соответствующих положений законодательства и установленных правил КоАП РФ. Так, нарушение санитарно-эпидемиологических правил при возникновении угрозы распространения заболевания влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч для граждан до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Административная ответственность по данной статье наступает при несоблюдении режима обязательного применения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.) и антисептических средств для обработки рук сотрудниками объектов торговли. Несоблюдение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации также предусматривает штрафные санкции (на граждан в размере до 30 тысяч рублей, на ИП - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч).

Кстати: Совместно с Управлением ГИБДД России по Омской области ежедневно проводятся рейды с выездом на маршруты движения общественного транспорта. Проверяются маршрутные и легковые такси, автобусы. Наиболее недисциплинированные - водители такси, которые при перевозке пассажиров не используют маски, несмотря на их наличие. Всего проверено 17213 транспортных средств, проведено 749 профилактических бесед с водителями.

Официально: «Главное - остановить распространение инфекции»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Бытует мнение, что режим самоизоляции нужно отменять с завтрашнего дня, открывать рестораны, торговые центры. Но тогда мы должны закрыть глаза на все и стереть из памяти, забыть, что у нас сотни больных, есть погибшие от коронавирусной инфекции. Прими я сегодня решение об отмене самоизоляции, моя популярность бы выросла. Но для меня главное - остановить распространение инфекции и минимизировать количество жертв.