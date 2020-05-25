2020-05-25T15:07:30+03:00
Общество

«Ситуация очень тяжелая»: Глава Калачинска рассказал, сколько в районе зараженных коронавирусом

Сейчас там настоящая вспышка COVID-19 – по соотношению к численности населения показатель заболеваемости в 4 раза выше, чем в Омске
Анна МИКУЛА
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В Калачинском районе уже 61 случай заражения коронавирусом.В Калачинском районе уже 61 случай заражения коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С серьезным вызовом пришлось столкнуться Калачинскому району, где произошла массовая вспышка коронавируса. Показатели заболеваемости по соотношению с численностью населения в четыре раза выше, чем даже в Омске. Сейчас район возглавил антирейтинг по скорости распространения COVID-10 в регионе.

В связи с ЧП глава Калачинского района Фридрих Мецлер записал видеообращение в местным жителям. По его информации, в районе уже 61 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

– У нас большое количество случаев заболевания. Все те меры, которые были введены, оказались недостаточными, – отметил Мецлер. – Есть и объективные причины. Энергетики, обследуя своих работников, обнаружили одного из заболевших, который дал толчок. Второе – все то, что произошло в больнице. Она явно дала нам много контактеров. И там явно есть вопросы к здравоохранению. Минздрав свою проверку проводит. Пять заболевших медсестер в больнице – это групповой очаг.

Несмотря на сложную ситуацию, в Калачинске до недавнего времени продолжал работать рынок. Закрыли его только сейчас.

– Мы последнюю неделю ужесточили проверки, – пояснил Мецлер. – Все, что произошло на базаре, – это работа санитарных служб. Наша ярмарка санитарным требованиям не удовлетворяет. Администрация приняла решение, что там нужно что-то делать. Надо дезинфицировать территорию. Там толкучка, скученность. Это требование санитарных норм. Будет только ужесточение. Пока не остановится, будет только ужесточаться. Мы штрафы более 1000 рублей не выписывали. И эти штрафы теперь увеличатся. Ситуация у нас очень сложная. Разрешения пошли нам не на пользу. Но, наверное, без этого вируса мы жить не будем.

Также в официальной группе администрации Калачинского района размещено постановление о введении карантина в деревне Стародубке. Там выявили сразу семерых зараженных. Как рассказали «Комсомолке» местные жители, первой заболела медсестра, работающая в Калачинской ЦРБ, а потом заразила своих соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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