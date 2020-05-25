«Работает медсестрой в ЦРБ, заразила остальных»: Под Омском из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин всю деревню

В непростой ситуации оказались жители деревни Стародубка Калачинского района, где случилась вспышка коронавируса. Там живут менее 500 человек, у семерых их них тесты на COVID-19 оказались положительными.

Местные жители рассказывают, что все началось из-за соседки, которая работает медсестрой в Калачинской центральной районной больнице. Там ситуация с коронавирусом сейчас очень напряженная – болеют не только пациенты, но и медперсонал. В результате инфекцию подхватила и жительница Стародубки. Приехав домой, она разнесла заразу по деревне.

Сельчане рассказывают, что сейчас населенный пункт оцеплен. На дороге стоит полицейская машина. Нельзя выехать даже на работу или в аптеку за лекарствами. Аптеки в Стародубке нет.

– Большие сложности с тем, что нельзя покидать деревню даже людям, у которых есть пропуска от работодателя, – рассказывает местная жительница Надежда Шульга. – Нам никто ничего не говорит. Мне пришлось самой дозваниваться до главы Воскресенского поселения, к которому мы относимся, и узнавать, что происходит. Он заверил, что всем, кто работает, откроют больничные листы на время карантина. Но аптеки в деревне нет. Магазины, конечно, есть, но деревенского уровня – многих необходимых товаров там не бывает.

– Как-то вам доставляют лекарства?

– Нет, этот вопрос пока никак не решается. Я попросила сестру из Калачинска вечером привезти. Буду выходить на трассу, где стоят машины, чтобы забрать пакет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ограничительные мероприятия в очаге действуют с 22 мая и продлятся до устранения угрозы распространения инфекции»

Официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра БАРАБАНЩИКОВА:

В связи с выявлением семи лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди жителей поселения Роспотребнадзор принял меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания среди населения Калачинского района. Covid-2019, в соответствии с постановлением Правительства № 715, включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В связи с этим, руководствуясь Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Роспотребнадзор предложил главе Калачинского района ввести карантин на территории населенного пункта. Ограничительные мероприятия в очаге действуют с 22 мая и продлятся до устранения угрозы распространения инфекции.