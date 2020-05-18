«Вой раздавался на всю улицу»: В Омске пьяный садист зверски пытал собаку, а потом выбросил умирать в мусорный бак

Эту рыжую девочку-амстафа, жившую в одном из домов частного сектора на улице Северной в Омске, знала вся местная детвора. Несмотря на суровую внешность собака обожала ребятню и с удовольствием участвовала в играх.

А вот с соседскими псами не ладила. Хозяин, который безответственно решил завести питомицу такой серьезной породы, не занимался ее воспитанием. Она была предоставлена себе и даже бегала по улицам на самовыгуле.

Накануне амстаф сцепился с соседкой хаски, которая высунула морду под забором возле своего дома и начала лаять. Соперница кинулась на нее и, по словам очевидцев, укусила за ухо и лапу. А дальше все разворачивалось, как в страшном сне.

На улицу выскочил пьяный мужчина – причем он посторонний, даже не хозяин пострадавшей собаки – как будто только и ждал повода, чтобы сорвать на ком-то злость. И решил, что доброжелательное к людям и в общем-то безответное существо – самый безопасный вариант. Он схватил доску и начал зверски избивать собаку, которая даже не пыталась защититься.

– Мы сидели с соседкой на завалинке, разговаривали. Дети играли, – рассказывает Татьяна Соковых, на глазах которой все произошло. – Издалека сначала показалось, что мужчина кинул палку собаке и играет с ней. Но скоро стало понятно, что ее просто избивают здоровой доской. Мужчина был пьян – и явно не первый день. Я в первую очередь убрала всех детей от этой картины. Избиение продолжалось. Потом, когда мужчина понял, что покалечил пса, решил добить. Как и что он делал, я не смотрела, но собаку было слышно на все Северные. Потом ее утащили на помойку в бак.

Сейчас покалеченное животное находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: «Теремок Омск»

Татьяна рассказывает, что они с соседями вызвали полицию и волонтеров. Когда живодер узнал, что к нему направляется участковый, начал спешно прятать пустые бутылки из-под спиртного, которыми был завален его двор.

Покалеченную собаку нашли по кровавому следу, который остался, когда мучитель тащил ее на помойку. Животное чудом осталось в живых, но у него такие чудовищные травмы головы, что показать фото последствий полностью мы не можем по этическим соображениям.

Эта история уже разошлась по крупным пабликам в соцсетях. В комментариях появилась и жена живодера. Как ни странно, женщина защищает своего мужа и искренне недоумевает, что же такого страшного он совершил. Более того, она абсолютно уверена, что за причиненные собаке мучения ему ничего не будет.

Мы в свою очередь надеемся, что в полиции со всей серьезностью отнесутся к инциденту и накажут виновника по всей строгости закона. Кстати, за жестокое обращение с животным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Узнать, как помочь собаке, можно по т. 8-913-650-15-81 (Ирина).