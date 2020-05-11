«Можно оставаться дома и быть вместе со всей страной»: Омичи доказали это, сплотившись в День Победы

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире многие праздничные мероприятия прошли в режиме онлайн. В Омской области организовали множество акций и проектов, чтобы 75-летие Победы в Великой Отечественной войне было запоминающимся. Ветеранов, которые в целях безопасности должны соблюдать режим самоизоляции, поздравляли специальные артистические бригады, военнослужащие. 9 мая коллективы выступали с песнями военных лет прямо под окнами домов ветеранов-омичей.

Руководитель Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Анастасия Ерахтина вместе с волонтерами была непосредственным организатором и участником патриотических проектов в регионе. По ее оценке, такие акции, как «Окна Победы», «Флаги России» объединили омичей.

– Размещение флагов в своем окне, не важно жилой дом в деревне, новостройка или окно студенческого общежития – отличная история объединения, тем более что в этом году планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне серьезно скорректированы из-за пандемии. Можно оставаться дома и быть вместе со всей страной. Мой дед, фронтовик всегда говорил, что времена не выбирают. Разные бывают ситуации, но любое государство сильно своими людьми. Если мы любим страну, в которой живем, то все будет хорошо. А флаг – это символ того, что мы все вместе, – подчеркнула Анастасия Ерахтина.