Коронавирус в Омске, последние новости на 11 мая 2020: Главный санитарный врач назвал условие для отмены самоизоляции

Главным вопросом последнего заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса было продление обязательной самоизоляции в Омской области. Ранее режим действовал до 12 мая.

ХОТЕЛИ УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ДО КОНЦА МАЯ

В итоге в региональном правительстве на фоне резкого прироста числа заболевших коронавирусом ожидаем решили продлить самоизоляцию. В последние дни за сутки диагноз подтверждается у 20 – 30 омичей. А общее число случаев составило около 300.

- По решению оперативного штаба режим самоизоляции продлен до 24 мая, - сообщили в омском правительстве.

При этом были предложения сразу продлить режим до конца мая. В этом признался омский губернатор Александр Бурков. Но с этим пока решили повременить.

- Было предложение продлить режим самоизоляции до 30 мая, но с учётом того, что ситуация и эпидемиологическая обстановка меняется очень быстро, да и мы выглядим не так плохо по сравнению с другими регионами, пока принято решение режим самоизоляции сохранить до 24 мая. В дальнейшем будем смотреть по потребности, по ситуации, - сказал губернатор после заседания оперштаба.

Главный санитарный врач Александр Крига заявил, что пока видит существенный прирост заболевших. Поэтому отменять самоизоляцию преждевременно.

- На сегодня мы имеем существенный прирост коронавирусной инфекции. Мы получили его за последнюю неделю, особенно за майские праздники. Это значительный прирост. Связано это с тем, что не все соблюдают требования, которые введены, чтобы ограничить распространение инфекции, - посетовал глава Роспотребнадзора.

ВЛАСТИ ПОРУГАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПРОГУЛКИ НА 9 МАЯ

При этом можно сделать выводы, что в омском правительстве обсуждается вероятность введения отдельных запретов для пожилых жителей. Для них самоизоляция может быть продлена дольше, чем для остальных омичей. Это следует из слов главного санитарного врача.

- Должна быть продлена самоизоляция, особенно для группы лиц старше 65 лет, - это та группа риска, которая на сегодняшний день должна находиться на очень жесткой самоизоляции. Нельзя сегодня выходить из дома и лицам с хроническими заболеваниями. Нет возможности посещать парки и скверы. Сколько это ещё будет продолжаться – сложно сказать, потому что эпидемиологический процесс связан с теми мерами, которые на сегодня введены в регионе, и особенно с тем, как они соблюдаются, - сказал Александр Крига.

Однако в этом режиме все же будут послабления. С 12 мая разрешили работать целому ряду магазинов. Например, откроются магазины одежды, обуви с площадью не более 400 метров, стоящие в отдельных зданиях и имеющих свой вход с улицы. Заработают простаивавшие автосалоны. Запустят ряд отмененных электричек, которые теперь будут останавливаться на станциях для дачников и садоводов. Но садовые автобусы власти решили пока не запускать – количество заболевших covid-19 пока растет.

А вот масочный режим в транспорте и магазинах ужесточат. Теперь за ношением масок будут следить гораздо строже. К слову, некоторые супермаркеты уже отказываются обслуживать покупателей без средств защиты (подробнее см. «А в это время»).

Есть претензии у минздрава и оперштаба и к дисциплине омичей. Власти попеняли жителям на то, что в регионе очень плохо соблюдается режим самоизоляции. Особенно это было видно 9 Мая на День Победы, когда многие горожане гуляли по улицам.

- 9 Мая омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что картина с выросшим количеством заболевших повторится, - заявили в минздраве. - Напоминаем жителям о социальной дистанции, необходимости надевать маски в общественных местах, а также о том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска. Если есть такая возможность, давайте оставаться дома.

Высказался главный санитарный врач и о том, когда в регионе полностью снимут режим самоизоляции. Он считает: это зависит только от дисциплины омичей.

- Все будет зависеть от нас с вами – как мы будем соблюдать эти меры. Если мы будем заходить в магазин за продуктами в маске и соблюдать требования по обработке рук, соблюдать меры по социальному дистанцированию, конечно, мы с вами снизим количество регистрируемой заболеваемости и быстрее получим ожидаемый результат, - сказал Александр Крига.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сибирячке без маски в магазине отказались продать продукты

Некоторые супермаркеты еще до ужесточения масочного режима ввели правило ношения средств защиты для покупателей. Из-за этого в неприятную ситуацию попала омичка, пришедшая в супермаркет «Лента» за продуктами. Накануне там ввели правило - все покупатели должны быть строго в масках. У кого их нет, могут купить маски за 29 рублей на стойке администратора.

После того, как сибирячка выбрала нужные ей товары, женщина пошла на кассу. Но там все пошло не по плану. Ее отказались обслуживать. Об этом покупательница рассказала в соцсетях.

- На кассе отказались нас обслуживать, ссылаясь на отсутствие у нас масок. На вопрос - на каком основании, кассир вызвала администратора. Та, не представившись, ссылаясь на внутренний документ, более не смогла аргументировать и спешно удалилась. Ушли без товара. Почему в данном магазине нарушаются права потребителей? На основании внутреннего документа? - возмутилась омичка.

СКАЗАНО

«Все аптеки и магазины должны соблюдать требования ношения масок»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Я ещё раз подчеркиваю, что у нас введен режим ношения масок в общественных местах. И все магазины, аптеки должны соблюдать нормы Роспотребнадзора по дезинфекции, наличию масок и перчаток у работников. На штабе принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на всех предприятиях, которым сегодня разрешено работать, во всех торговых точках, во всех аптеках, где сегодня есть скопление людей. Чтобы соблюдались все санитарные нормы, санитарная дистанция среди посетителей, и все те требования, что предписаны Роспотребнадзором.