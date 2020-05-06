Стало известно, какая сеть супермаркетов в Омске впускает только покупателей в масках

6 Май 2020 2020-05-06T11:00:14+03:00

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С конца апреля в Омске действует масочный режим. Жителей обязали носить средства защиты в магазинах, транспорте и на почте. Однако не все соблюдали это требования. Один из супермаркетов в Омске пошел дальше - там вообще отказались обслуживать покупателей без масок. В магазинах "Лента" действует строгое правило о наличии средства защиты. У кого их нет, на входе продают маски по 29 рублей.

Многие омичи возмущены. Они считают, что раз супермаркет ввел такое требование, то маски должны выдаваться бесплатно. Другие же назвали мерой правильно. Правда, есть и такие, кто считает, что это бесполезное правило.

- В торговом зале все без проблем маску снимают и натягивают только перед самой кассой. Ни о чем мера, - написал один из покупателей "Ленты".

ИСТОЧНИК KP.RU