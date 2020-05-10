2020-05-10T14:23:10+03:00
Общество

Стало известно, до какой даты продлили самоизоляцию в Омске

Тем не менее, с 12 мая в Омске заработает ряд магазинов, но масочный режим в них ужесточат
Станислав МУХИН
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Масочный режим в транспорте и магазинах будет ужесточен.Масочный режим в транспорте и магазинах будет ужесточен.Фото: ВКонтакте
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Только что завершилось заседания оперативного штаба. Главным вопросом было обсуждение режима обязательной самоизоляции в Омской области. Ранее режим действовал до 12 мая. В итоге в региональном правительстве на фоне резкого прироста числа заболевших коронавирусом ожидаем решили продлить самоизоляцию.

- По решению оперативного штаба режим самоизоляции продлен до 24 мая, - сообщили в омском правительстве.

Однако в этом режиме все же будут послабления. С 12 мая разрешили работать целому рядом магазинов. Откроются магазины одежды, обуви с площадью не более 400 метров, стоящие в отдельных зданиях и имеющих свой вход с улицы. Заработают автосалоны. Запустят ряд отмененных электричек, которые теперь будут останавливаться на станциях для дачников и садоводов.

А вот масочный режим в транспорте и магазинах ужесточать. Теперь за ношением масок будут следить гораздо строже. Добавим, что по состоянию на 10 мая в Омской области подтверждено 279 случаев коронавируса. Ранее в оперштабе упрекнули омичей за прогулки 9 Мая - там заявили, что жители очень плохо соблюдали самоизоляцию на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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