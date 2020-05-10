Стало известно, до какой даты продлили самоизоляцию в Омске

Только что завершилось заседания оперативного штаба. Главным вопросом было обсуждение режима обязательной самоизоляции в Омской области. Ранее режим действовал до 12 мая. В итоге в региональном правительстве на фоне резкого прироста числа заболевших коронавирусом ожидаем решили продлить самоизоляцию.

- По решению оперативного штаба режим самоизоляции продлен до 24 мая, - сообщили в омском правительстве.

Однако в этом режиме все же будут послабления. С 12 мая разрешили работать целому рядом магазинов. Откроются магазины одежды, обуви с площадью не более 400 метров, стоящие в отдельных зданиях и имеющих свой вход с улицы. Заработают автосалоны. Запустят ряд отмененных электричек, которые теперь будут останавливаться на станциях для дачников и садоводов.

А вот масочный режим в транспорте и магазинах ужесточать. Теперь за ношением масок будут следить гораздо строже. Добавим, что по состоянию на 10 мая в Омской области подтверждено 279 случаев коронавируса. Ранее в оперштабе упрекнули омичей за прогулки 9 Мая - там заявили, что жители очень плохо соблюдали самоизоляцию на День Победы.